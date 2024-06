El CAP Bages es queda sense ascensor i servei de radiologia quatre hores per l'avaria elèctrica

La maquinària del servei de radiologia i els ascensors del CAP Bages han estat almenys quatre hores sense funcionar a causa de l'avaria elèctrica que aquest dijous al matí ha deixat sense llum uns 30.000 abonats de Manresa, Sant Fruitós i Navarcles. La incidència ha estat de curta durada, però ha alterat el funcionament del centre d'atenció primària, que s'ha vist obligat a activar un pla de contingència per derivar les consultes urgents a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i reprogramar les que s'han considerat oportunes.

El servei de radiologia ha estat el més afectat per l'avaria, tenint en compte que molts dels aparells han deixat de funcionar, de forma que s'han redirigit les visites programades. Fonts de l'Institut Català de la Salut han explicat que el servei s'ha paralitzat perquè en el moment que hi ha una baixada de tensió i les màquines s'apaguen "es necessita un temps prudencial per tornar-les a activar correctament". En aquest sentit, el servei de radiologia s'ha aturat poc abans de les 12 i no ha tornat a la normalitat fins a les 4 de la tarda.

Una altra de les afectacions han estat els ascensors, que han deixat de funcionar amb el tall de llum i han obligat alguns dels pacients amb mobilitat reduïda a pujar per les escales amb el suport dels familiars o del personal mèdic. D'altra banda, tampoc funcionaven els ordinadors ni altres aparells que depenen de la connexió amb la xarxa elèctrica. Tanmateix, les mateixes fonts de l'ICS apunten que no hi ha hagut afectació pel que fa a la conservació de mostres en laboratoris o d'alguns medicaments.