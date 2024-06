La darrera jornada de la 'sele' a Manresa: intel·ligència artificial, el cas Góngora i un imprevist recurrent

L'entrada de la UPC Manresa s'ha omplert d'alumnes després de l'examen de català de la selectivitat, que han fet aquest dijous a primera hora. Estudiants amb els quals ha parlat aquest diari han opinat que, en general, la prova era força assequible. Com a comentari de text, n'ha inclòs un del recull de contes de Pere Calders Cròniques de la veritat oculta, o bé un article del periodista Jordi Martín sobre intel·ligència artificial.

De les optatives de Literatura Castellana i Literatura Catalana, a la UPC han fet la catalana bastants més alumnes, amb la qual cosa han estat comptats els que s'han trobat amb el problema de la prova en castellà, que va incloure el poema d'un autor fora del temari previst.

Ambient a l'exterior de la UPC Manresa, després de la primera prova d'avui dijous / Oscar Bayona

Alumnes que no s'esperaven

Un tema recurrent cada any és que, a banda dels alumnes previstos, a la UPC de Manresa s'hi presenten estudiants per fer els exàmens que no són a la llista oficial, és a dir, per als quals no hi ha les etiquetes amb els codis de barra corresponents. José Miguel Giménez, president de tribunal de la UPC Manresa, ha explicat que cada any en tenen algun cas. Enguany s'han trobat amb quatre casos.

Són estudiants del territori que es matriculen per lliure perquè volen apujar nota i no es fixen que han d'anar a la UPC de Barcelona i es presenten a la de Manresa perquè és on van fer la selectivitat. També hi ha casos d'alumnes que han fet un cicle formatiu en un centre on la resta de la classe no ha fet la selectivitat; ells la volen fer perquè volen anar a la universitat i també confonen el centre on han d'anar. Sigui com sigui, ha explicat Giménez, el que es fa és resoldre-ho de manera que aquests estudiants puguin fer les proves a Manresa amb la resta d'estudiants.

A la capital del Bages s'examinen 948 alumnes del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès repartits per la UPC Manresa, on hi ha dos tribunals i, amb un tribunal cadascun, l'Institut Lacetània, la FUB-UManresa i la Joviat. A l'Institut Guillem de Berguedà de Berga, que s'estrena com a seu d'un tribunal, hi han fet les proves 112 alumnes de la comarca.

Quatre alumnes consulten la prova de català a la sortida de l'examen / Oscar Bayona

"Bastant assequible"

Per a les germanes Noor i Rihab Garra, de l'Institut Puig-reig, la prova de Llengua i Literatura Catalanes ha estat "bastant assequible", però "una mica més complicadeta que els exàmens que vam practicar d'anys anteriors, que eren molt més fàcils".

De l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, a Rosa Pacurar, Gerard Òrrit i Daniel Díez, la prova de català els ha anat bé "més o menys; la de castellà era molt més fàcil". Hi han afegit que "ara bé la difícil: matemàtiques i economia. Aquí potser patinem una mica".

Una alumna de l'Institut Quercus que ha preferit mantenir l'anonimat, va fer l'optativa de literatura castellana on hi havia el poema de Góngora que no entrava en el temari. Avui mateix s'ha sabut que el Consell Interuniversitari deixarà repetir aquesta part de l'examen, amb uns 45 minuts de temps.

"Jo volia fer el poema perquè els textos narratius no m'agraden, però no vaig mirar si era Góngora o no. Em pensava que sortiria un dels autors que havíem treballat una mica. Després, em vaig adonar que no l'havíem fet perquè en les correccions sortien moltes coses que no em sonaven. No sé si tornaré a fer l'examen", ha confessat. La seva intenció és "consultar-ho amb els professors". Pel que fa a la prova de català d'aquest matí, ha assegurat que "estava molt bé".

Ambient al costat de les lletres identificatives de la UPC Manresa que hi ha a la façana del centre / Oscar Bayona

