L’Estiu Jove de Manresa repeteix les activitats de més èxit i n’afegeix a demanda

Oferir a joves i adolescents espais de trobada i lleure on puguin compartir amb persones de la seva edat activitats diverses i que son una alternativa a l’oci més comercial. Crear relacions socials i conèixer entorns diversos i nous a la ciutat. Són alguns dels objectius de la nova edició del programa Estiu Jove de l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració d’entitats del municipi.

Una altra finalitat també és potenciar un lleure inclusiu i accessible a totes les persones joves, ja que la majoria de les activitats són gratuïtes o amb un cost molt baix.

L’Estiu Jove 2024 inclou propostes que ha tingut una alta participació en anys anteriors, així com propostes noves sorgides del procés participatiu que es va portar a terme als instituts, en el qual han participat més de 300 joves votant les propostes que els agradaria que es portessin a terme. Algunes de les sorgides d’aquest procés i incloses en la programació són làser tag, la tradicional banyada nocturna a la piscina, una simulació de conducció a través de realitat virtual, tallers de maquillatge, taller de ball k pop i una sortida a la platja, entre d’altres.

Partits a les pistes del Congost

Una de les activitats de més èxit és el torneig de vòlei platja, que manté el seu espai a la plaça Major. Per ampliar la participació a més equips, també es jugaran partits a les pistes del Congost. A més a més, s’ampliarà amb una nova categoria per tal que també hi puguin participar els menors de 16 anys.

Del 17 al 21 de juliol, la pista Cruyff Court acollirà un torneig de futbol i, el 20 de juliol, la plaça de Sant Domènec acollirà la tercera edició del concurs de rap en català. Es clourà amb un concert d’Adala i Elane. Les candidatures es poden presentar fins el 30 de juny al correu info@stalow.com.

Es portaran a terme quatre torns setmanals del Casal d’Estiu per a joves Òrbita Jove. Seran entre el 26 de juny i el 21 de juliol, adreçats a adolescents d’entre 13 i 17 anys (persones nascudes entre el 2006 i el 2010). Entre les activitats previstes hi ha excursions a Illa Fantasia, parc d’aventura, geolocalitzacions, vòlei platja, piscina, tallers artístics, jocs de taula i assemblees per proposar activitats.

Altres activitats són les Nits de Joc, Futbol al carrer, vòlei al a platja Icària, bàsquet al Peguera, Multiesport a l’escola Ítaca, l’espai Iris de trobada per a joves LGTBI+, classes d’SK8 al Congost, curs de cuina sense pares, i un taller d’autodefensa feminista.

Les inscripcions es poden fer en aquest enllaç. Per més informació es pot contactar amb l’Oficina Jove del Bages a bages@oficinajove.cat, al 93 877 13 60 i per WhatsApp al 676 66 41 42.