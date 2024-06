Impulsem Manresa creu que "entre sis i dotze anys" el Centre Històric estarà rehabilitat

El president d’Impulsem Manresa, Joan Vila, creu que «ens portarà entre sis i dotze anys rehabilitar el Centre Històric» de la ciutat.

Això vol dir que, des del seu punt de vista, s’assoliria la fita entre el 2030 i el 2036.

Vila demana que es tingui en compte «que no tenim un Centre Històric monumental com Vic o Girona i, també, que el parc d’habitatge està molt malament. Si no hi viu gent, les zones es degraden».

Entre les responsabilitats de govern d’Impulsem Manresa hi ha les regidories d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, que recauen en Jesús Alonso.

Per aconseguir-ho també es destaca el paper que juga el Protocol d’Actuacions en el Parc d’Habitatges, un document que dota l’administració local d’eines per poder actuar de manera més eficient i efectiva a l’hora de mobilitzar els habitatges buits o en situació d’abandó, d’incentivar el deure de conservació i de resoldre els casos d’ocupacions irregulars que alteren la convivència veïnal i que generen riscos per la seguretat i la salubritat de les persones.

El protocol prioritza la mobilització dels habitatges de grans tenidors, establint mecanismes d’intervenció que permetin resoldre les situacions anòmales, com ara posseir pisos en mal estat, amb ocupacions irregulars conflictives o desocupats de manera permanent i injustificada durant dos anys o més, «fets que contribueixen de manera exponencial a la degradació del parc d’habitatges de la ciutat».

Frenar la degradació

Amb el protocol, a més, es pretén dotar l’Ajuntament d’un instrument que permeti identificar i quantificar el nombre d’habitatges en aquestes situacions. Així mateix, estableix accions enfocades als petits tenidors per assessorar-los i assistir-los quan pateixin casos d’ocupacions irregulars i també perquè disposin d’ajuts quan hagin d’afrontar una rehabilitació. En aquest sentit, s’ha obert una primera partida de 250.000 euros en el pressupost municipal.

Per mobilitzar l’habitatge buit de la ciutat, el protocol estableix la seva detecció mitjançant registres i bases de dades oficials, els consums de subministraments i inspeccions visuals, i prioritza la intervenció sobre els habitatges de persones grans tenidores, o que disposin de 3 o més habitatges desocupats en el cas de persones jurídiques, o de 5 habitatges o més en el cas de persones físiques. I, dins d’aquesta categoria, es posen al davant de la llista els que es troben ocupats de manera irregular alterant la convivència veïnal o els que es troben en zones amb alta concentració de pisos en situacions anòmales.

D’aquesta manera, es prioritza l’actuació inspectora de l’Ajuntament amb relació a aquelles situacions que generen major lesió a l’interès públic, ja que s’actua allà on es concentra un major volum d’habitatges desocupats.

Subscriu-te per seguir llegint