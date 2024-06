El nous metges formats a la UVic-UCC pronuncien el jurament hipocràtic a Manresa

74 estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que s’han format a Vic i també a Manresa, han pronunciat el jurament hipocràtic de bones pràctiques aquest divendres a la tarda a Manresa. Han deixat de ser alumnes per convertir-se en metges després de sis anys d’estudis. Formen part de la segona promoció de Medicina que s’han graduat en un acte solemne i en alguns moments emotiu, que s’ha celebrat al teatre Kursaal. És el primer cop que Manresa acull una graduació de Medicina. La primera promoció ho va fer a Vic.

56 noies i 18 nois que van començar a estudiar Medicina a la UVic-UCC el 2018, que es van trobar una pandèmia entremig, i que ahir lluïen les seves millor gal·les i una banda de graduació de color groc, van ser els protagonistes de l’acte que va ser conduït per la presentadora del Telenotícies del cap de setmana, la manresana Cristina Riba.

Tensió desfermada

Com si desfermessin la tensió viscuda els últims mesos d’estudis, ahir els nous metges van cridar, aplaudir i corejar noms en una platea del Kursaal plena de familiars i amics. Tot això en un escenari dominat per uns tubs de llum formats per imatges de radiografies. Senzill però molt efectiu.

Tot van ser felicitacions i consells als nous metges, que a partir d’ara s’hauran de preparar la prova del MIR per fer l’especialitat. Cinc anys més. Un dels moments més emotius va ser la intervenció dels padrins. Són metges i professors que han triat els mateixos alumnes. Xavier Pla, de la unitat docent de Manresa, i Neus Roca, de Vic. Els van esperonar a tenir paciència, ser empàtics, compassius, ètics i honestos. A cuidar-se i a deixar-se cuidar. «Ja sou els nostres exalumnes i potser aviat els nostres companys».

També va ser aplaudit el parlament de les delegades d’alumnes: Júlia Saperes, Carla Falulín, Lubna Sli i Laura Carrascosa. Amb humor van narrar com havien estat els sis anys d’estudis. «Si ara sentim nostàlgia, és perquè hem viscut el que hem viscut», van dir.

També van prendre part a l’acte el degà i el vicedegà de Medicina, Roberto Elosua i Joan Manuel Díaz, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que va dir als nous metges que sou «professionals d’allò més preuat que tenim, la salut».

Els diplomes

El lliurament de diplomes es va fer ja cap al final. Va ser quan la vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe, els va donar la benvinguda «a la professió». Els va animar a ser «bons metges i bones persones». «No us recordarà pels vostres coneixements, sinó per la vostra actitud».

Va cloure l’acte el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños. Amb ironia fina, com és el seu costum. Va dir als nous metges que la graduació és com un inici a la vida adulta, i va insistir que no deixin de formar-se al llarg de la seva vida. «Quan es deixa d’aprendre, la vida es converteix en una vulgaritat». També va dir que sovint, el més important és saber el que no se sap. Amant de frases cèlebres, va afirmar que «coneixement no és saviesa. Saviesa és saber com aplicar aquest coneixement». Doctor en Medicina, Baños va explicar que ser metges «no és només una feina, sinó un estil de vida».

