Primer va ser la covid, després la grip i ara la tos seca

La tos ferina ha fet una aparició estel·lar aquest 2024 perquè la població ha perdut la immunització a causa de l’aparició d’un perillós contrincant, la covid.

El coronavirus va eliminar qualsevol rastre d’altres malalties respiratòries. No tan sols la tos ferina, sinó també la grip, que era una habitual de cada hivern i va desaparèixer del mapa durant un cert temps fins que tot ha anat tornant al seu lloc. Primer, doncs, va ser la covid, després la grip i ara la tos ferina. És el cicle que han fet les malalties respiratòries els darrers mesos. Això, i també una major eficàcia a l’hora de diagnosticar casos.

Segons Salut Pública, els virus i bacteris que causen malalties respiratòries pateixen mutacions que fan que d’un any a un altre uns arribin a infectar més que els altres. En el cas de la tos ferina, a més a més, hi ha onades epidèmiques cada tres o cinc anys a nivell mundial. Europa també se n’ha vist afectada, i fins i tot la Comissió Europea ha instat el seus països membres a accelerar i reforçar la vacunació de la població, especialment de nadons i mares gestants.

El que ha passat ara amb la tos ferina ja va passar a finals del 2023 amb la grip. El desembre passat va ser la grip qui va esgarrar moltes trobades familiars de Nadal. Per primera vegada des del 2020, va desplaçar del primer lloc d’afeccions a la covid, que havia sigut, malauradament, la malaltia respiratòria predominant els dos anys anteriors.

Llavors era difícil distingir entre grip i covid. Feia falta fer-se un test, que va ser un dels productes estrella a les farmàcies. A més a més de testos, també es van tornar a veure mascaretes.

El cas grip-covid es pot extrapolar a la tos ferina, que es pot confondre amb un constipat. Només un test tipus PCR amb mostres nasals pot determinar si es tracta d’una cosa o de l’altre. En aquest cas, però, la prova s’ha de fer al Centre d’Atenció Primària.

La irrupció de la grip, com era habitual abans de la pandèmia, va causar més visites de l’habitual a urgències, tant a Primària com a hospitals. També un augment dels ingressos, sobretot de persones fràgils d’edat avançada amb malalties cròniques de base que a causa de la grip es descompensaven. En aquest cas la tos ferina no ha causat problemes a nivell hospitalari. Ha generat més feina a Primària, però no l’ha col·lapsat.