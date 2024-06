El SEM ja pot fer vols medicalitzats nocturns a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa

A partir d’aquest divendres mateix, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) podrà dur a terme serveis de vol nocturn a l’heliport de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per atendre urgències. L’equipament, just al costat del centre sanitari, estarà operatiu les 24 hores de després de les obres d’acondiciament que s’ha dut a terme els darrers mesos.

Fins ara només podia rebre l’helicòpter medicalitzat de dia. Això canviarà. A més a més, sorgeix la possibilitat que Sant Joan de Déu, ara que té l’equipament necessari i que compleix tota la normativa necessària per operar de nit, pugui tenir una base fixa «És un primer pas», ha dit aquest divendres el conseller de Salut, Manel Balcells, que ha visitat la instal·lació. Faltarà el quan. I això depèn de diners.

Un servei transcendent

Balcells ha assegurat que la posada en marxa dels vols nocturns és «transcendent» perquè per una persona «pot significar tirar endavant o no». Era, doncs, una necessitat que ara es cobreix. Ha recordat que el 50% de les emergències de casos greus es produeixen de nit, i que la major part d'ells són dels que en diuen, en l’àmbit sanitari, de temps depenent. És a dir, que una actuació ràpida és crucial per a la recuperació de la persona afectada. D’aquí la importància de l’helicòpter.

A l’acte el cap territorial del SEM a la Regió Sanitària de la Catalunya central, Jordi Calafell, ha insistit en el fet que gairebé el 50% de l’activitat emergent es produeix de nit, i que «si fins ara fèiem les coses molt bé, ara ho farem millor».

Actualment, del total de trasllats nocturns que el SEM realitza amb les seves ambulàncies des de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa cap a altres centres més especialitzats, prop també del 50% és susceptible de fer-se mitjançant l’helicòpter medicalitzat.

Les obres per millorar l’heliport les ha finançat Althaia. Han costat mig milió d’euros. El seu director general, Manel Jovells, ha afirmat que s’ha «complert un desig de fa anys» que reforça la fundació sanitària. L’alcalde de Manresa i president del patronat d’Althaia, Marc Aloy, ha assegurat, al seu torn que sovint no es dona prou importància a «l’extraordinari servei de salut» de la ciutat. No hi pensem prou». Ha dit que «avui la ciutadania està més segura que ahir».

L'heliport de Manresa

L’heliport de l’Hospital de Sant Joan de Déu se suma a les 19 hipersuperfícies que tenen certificat per vols nocturns, entre les quals els hospitals d’Igualada, Cerdanya i la Seu d’Urgell. El vol nocturn cobreix un horari que va de les 8 del vespre fins a les 8 del matí durant els 365 dies de l’any. Permet el trasllat de pacients que, per la seva complexitat o necessitats del servei, han de ser derivats a altres centres.

Althaia ha invertit mig milió per condicionar l'heliport per a vols nocturns / OSCAR BAYONA

Durant la presentació de l’equipament ha aterrat un dels helicòpters medicalitzats del SEM. Una rampa pot dur el pacient directament a urgències de l’hospital a través d’un ascensor. També hi ha un espai reservat per ambulàncies i s’ha instal·lat un semàfor a banda i banda del carrer de la Culla que regula el trànsit quan l’helicòpter fa les maniobres de vol.