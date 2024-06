Dos terços de La Balconada i Cal Gravat de Manresa ja tenen les targetes dels contenidors

Preguntes i preocupacions

Les preguntes i les preocupacions que expressa la gent sobre el nou model de recollida de residus de domicilis són les mateixes a tot arreu on s’ha implantat el sistema, afirma el regidor d’Acció Climàtica i responsable d'implementar el canvi, Pol Huguet.

Opina que «abans del canvi la gent es preocupa molt, però al cap d’uns dies s’adapta i majoritàriament se’n surt». Que el contenidor de rebuig només es pugui obrir un dia a la setmana -el dilluns o el divendres, segons triï cada unitat familiar en el moment de recollir la targeta- és el que generava més angúnia a les reunions informatives organitzades per l’Ajuntament i que en el cas de La Balconada va reunir un centenar llarg de veïns.

Segons Huguet «amb petits canvis d’hàbits se solucionaran els problemes que hi puguin haver». A partir d’aquí també s’atendran casos particulars com que hi hagi nadons a casa que fan servir bolquers. En aquest supòsit el podran obrir dos cops a la setmana. «La nostra voluntat és generar els menys problemes possible. Si algú en té un, se’n parla, però no és pot obrir la veda perquè llavors el nou model no tindria sentit. Però la predisposició i la sensibilitat hi és».

A la comarca del Bages hi ha actualment 11 municipis, que agrupen uns 20.000 habitants, que utilitzen el sistema de contenidors tancats. Són Rajadell, Balsareny, Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Castellnou, El Pont de Vilomara, Fonollosa, Mura, Sallent, Sant Mateu de Bages i Talamanca, a més a més dels nuclis santfruitosencs de Torroella i la Rosaleda. Sant Fruitós s’hi afegirà aviat.

També explica que s’han rebut queixes, però no sobre el nou model en sí, sinó per la ubicació dels contenidors. «La gent els vol a prop, però no davant de casa. Això ja passava abans i continua ara». Amb el nou sistema els cinc contenidors -paper, vidre, rebuig, orgànica i envasos- s’agrupen tots junts en un mateix lloc. n