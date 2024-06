La tos ferina passa de 16 casos el 2023 a la Catalunya central a 381 en el que portem d'any

Atacs de tos seca que van augmentant en intensitat i freqüència, i que fins i tot poden causar nàusees, vòmits, sudoració, esgotament o ofec. Tot i que pot ser similar a un refredat, no ho és. Es tracta de tos ferina, una malaltia infecciosa causada per un bacteri que pot afectar tothom.

Aquest any els casos diagnosticats de tos ferina s’han més que multiplicat. A les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès es van detectar 16 casos el 2023. Aquest 2024 ja se n’han diagnosticat 381. La principal eina de prevenció és la vacuna, i el risc més gran el pateix en els nadons de menys d’un any.

La part positiva és que es tracta d’una malaltia menys greu que en l’actualitat no genera complicacions per norma general gràcies, precisament, a la vacuna.

La negativa és que s’encomana molt fàcilment. Tant que fins i tot en la majoria de casos es recomana aïllar-se per no escampar el bacteri en qüestió. Salut Pública està en alerta per si col·lapsa el sistema sanitari. No s’ha donat el cas.

En l'àmbit hospitalari i en el cas concret de la Fundació Althaia de Manresa ha tingut poc impacte. Les persones que han anat a Urgències per aquest cas han requerit tractament ambulatori sense necessitat d’ingrés.

Una malaltia respiratòria

Els bacteris i els virus que causen malalties respiratòries han reviscolat ara amb el període postcovid. Abans, tot ho va dominar el coronavirus. La tos ferina és una d’aquestes malalties respiratòries.

«Veníem d’una època que només hi havia una malaltia respiratòria. O grip o covid». Ara és el seu torn. Això, lligat amb el fet que els darrers anys hi ha hagut una millora en la seva detecció i el seu diagnòstic, «ha fet que tinguem aquesta explosió de casos», explica Imma Cervós subdirectora de Salut Pública de la Regió Sanitària Catalunya Central.

Afirma que la tos ferina té pics d’alta expansió d’una forma cíclica cada 3 o 5 anys escala mundial, i ara estaríem en un d’aquests. «És el comportament que tenen virus i bacteris. Competeixen entre ells. Pel que sigui apareixen petites mutacions que fa que un tingui més capacitat d’infecció. Hi ha anys que el virus de la grip és el que impacta més, i altres no».

«La previsió és que a partir d’ara ja comenci a baixar la incidència i de fet les dades ens indiquen que ja hi ha un lleuger descens», afirma Cervós. Com tots els virus i bacteris que causen malalties respiratòries, a l’estiu es fonen «tot i que amb aquesta climatologia variable dels darrers temps pot aparèixer un repunt».

Incòmode, però no greu

Especifica, però, que els casos no són greus tot i que la malaltia «pot arribar a ser molt incòmode per qui ho pateix». A més a més de seguir el tractament indicat, que generalment és a base d’antibiòtics, fins i tot és aconsellable que la persona infectada s’aïlli perquè es pot encomanar molt fàcilment. Segons Cervós, en una persona amb un estat de salut òptim no hi ha d’haver problemes.

La població més vulnerable són els infants menors d’un any perquè no tenen desenvolupat el seu sistema immunitari. Per això Salut recomana a la mare gestant que es vacuni al tercer trimestre de l’embaràs perquè d’aquesta manera «el nadó quedarà protegit amb anticossos». A partir d’aquí cal cenyir-se al calendari vacunal. Preveu el vaccí als 2, 4 i 11 mesos, i als 6 anys d’edat.

Per franges d’edat

En el cas de les comarques de la Catalunya central, la major part de casos es concentren a la franja d’edat que va dels 15 als 49 anys, amb un total de 140. El segueix els de 10 a 14 anys, amb 90; els de 50 o més, amb 75; els de 5 a 9 anys, amb 53; els d’1 a 4 anys amb 15, i els de menys d’1 any, que van ser 8. De tots els casos declarats aquest any, un 57 % van ser dones i el 42% homes.

Tot i disposar de vacuna i de tenir elevades cobertures vacunals a Catalunya, la tos ferina continua generant morbiditat, que és la quantitat de persones que pateixen una malaltia en un lloc i temps determinat. D’aquí que es recomani l’aïllament. Aquest 2024 s’han detectat 42 brots. 25 d’aquests en entorns familiars i 17 en escolars. En canvi, el 20211, en plena pandèmia de la covid, no es va notificar cap brot. Es produeixen quan hi ha contacte entre molta gent, diu Cervós. «Estem agrupats en llocs tancats, a l’època hivernal no hi ha tanta ventilació, els bacteris i virus respiratoris circulen més i, per tant, hi ha brots». En aquests casos la recepta acostuma a ser l’aïllament, que ha de ser de tres a cinc dies després d’iniciar el tractament amb antibiòtics, o de 21 dies si no es medica.

Si una persona presenta la simptomatologia ha d’anar al Centre d’Atenció Primària (CAP) «on li faran el diagnòstic adequat» a través d’un PCR que s’envia a un laboratori, i en 12 hores es pot saber el resultat.

Cervós recorda que la immunitat de grup protegeix si se segueixen les pautes de vacunació. «Hi ha famílies que, pel que sigui, no compleixen el calendari vacunal, i això ens col·loca en una situació més vulnerable com a societat». Per això insisteix que la vacunació és «la protecció més compacta que tenim» tot i que, en aquest cas concret, la de la tos ferina, no protegeix d’una manera indefinida. Els efectes es van diluint amb el pas del temps per causes naturals. Tot i així en el cas de contraure la malaltia, no serà greu.