El Col·legi d’Arquitectes reconeix Jesús Alonso amb la Medalla COAC

Jesús Alonso Sainz (Impulsem Manresa), regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències de Manresa, ha estat distingit amb la Medalla COAC del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per la seva trajectòria de servei al col·legi i a la professió. Alonso va ser degà del COAC del 2002 al 2006 i ha estat president de la demarcació a Barcelona.

Aquesta setmana, en aquest cas indirectament, el regidor també ha compartit un premi atorgat per la delegació a Manresa del col·legi d’arquitectes tècnics als ajuntaments que han signat convenis d’idoneïtat tècnica amb ells.

Nascut l’any 1951 a Santander i establert a Manresa fa dos anys i mig, Alonso, que rebrà el reconeixement del COAC el pròxim 3 de juliol, és arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC amb la qualificació d’excel·lent (1973). Ha fet cursos de doctorat de formació jurídica, empresarial i de fiscalitat. Funcionari per oposició de la Diputació de Barcelona des del 1978, té una dilatada trajectòria al servei d’administracions públiques, tant de l’Estat com autonòmiques i locals. Entre d’altres, ha exercit càrrecs a la Fundació Privada Catalana per a l’arbitratge tècnic, el Consell Municipal de Sostenibilitat de Barcelona, el Consell Municipal de prevenció d’incendis de Barcelona i el Consell General del Paisatge de Catalunya. En el seu dia, la seva dedicació al servei públic a través d’una professió lliberal el va convertir en un cas pràcticament inèdit. Ha estat professor de màsters i de postgraus a la UPC i ha desenvolupat una extensa activitat en el camp de l’urbanisme i de l’edificació com a professional lliberal.

La Medalla COAC és una condecoració institucional que té per objectiu reconèixer la contribució de persones o institucions al progrés de l’arquitectura o del col·legi.

