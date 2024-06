El festival Dimbaya apropa les tradicions africanes a Manresa

Dues jornades de música, danses i tradicions de l'Àfrica omplen aquest cap de setmana el Pati del Casino amb el festival Dimabaya. L'esdeveniment ha estat organitzat per diverses entitats, però la que hi ha jugat un paper més rellevant ha estat ¿Y tú en África?, que forma part del Consell Municipal de la Solidaritat de Manresa.

En les dues jornades del festival s'hi inclouen actes força diversos i orientats a tota mena de públics com classes de dansa popular o tallers infantils. Una de les activitats més destacades del cap de setmana ha estat el taller de percussió, que s'ha fet aquest matí sota la direcció de Moussa Dieme. Més d'una desena d'infants i adults han pogut gaudir de la mostra i provar de tocar alguns instruments. El festival durarà fins aquesta nit a les 10.

La presidenta de l'associació organitzadora, Marta Cuenca, considera que actes com el que se celebra aquest cap de setmana a la capital del Bages poden "donar a conèixer la cultura africana perquè pugui millorar la convivència amb tothom". Per ella, aquests actes són "un punt d'unió i convivència".

Aquesta tarda també es duran a terme tallers per adults on s'explicarà de forma dinàmica quines són les dificultats que tenen les persones que arriben d'Àfrica amb una situació irregular. Cuenca opina que "és molt important traslladar aquesta informació a les persones locals, però també als que venen".

En el mateix sentit s'ha expressat Stanislas Davakan, membre de l'associació Africatalans, que també ha aportat el seu granet de sorra en l'organització de l'esdeveniment. Davakan ha dit que "un cop els africans estan aquí, la realitat és que es troben al carrer i si no tens papers no pots tenir feina i si no tens feina, no pots tenir papers". Ha explicat que des de l'associació de la qual forma part ajuden a persones nouvingudes, sobretot a la comarca del Berguedà.

Ell ha format una família amb la Tere Clemente, que també ha anat avui a la festa i l'ha qualificat "d'oportunitat per exposar les realitats de cadascú i comprovar que no són tan diferent de les dels altres".

La gastronomia africana també ha tingut protagonisme, ja que s'ha fet un dinar popular amb plats tradicionals. El menú senegalès ha inclòs un primer que podia ser o bé arròs o bé cous cous amb una salsa, a escollir entre maffe o yassa i una beguda.

L'ambient de la festa era molt lúdic i familiar. La Mercè Cano, per exemple, hi ha anat des de Santpedor per aprendre a ballar danses africanes amb una amiga seva que, segons explica, ja ho havia fet alguna vegada i havia gaudit molt de l'experiència.