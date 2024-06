Adif preveu normalitzar diumenge les línies R4, R3 i R7 després del robatori de coure a Montcada del 12 de maig

Adif preveu normalitzar diumenge vinent la circulació de les línies R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa), R3 (L'Hospitalet-La Tor de Querol) i R7 (Barcelona-Cerdanyola Universitat) de Rodalies de Renfe, un mes després del robatori de coure en una subestació elèctrica de Montcada Bifurcació que va provocar afectacions greus a la infraestructura en aquest punt.

La gestora pública de les instal·lacions ferroviàries ha anunciat a través de la xarxa social X que aquests dies ha completat la reparació de l'enclavament danyat. Alhora ha celebrat que ha aconseguit acabar les tasques de reparació un mes abans del previst. 120 operaris d'Adif i d'empreses especialitzades en senyalització han treballat en l'arranjament de l'avaria, afirma la gestora pública.

El robatori de coure va tenir lloc el diumenge 12 de maig coincidint amb la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya. Els danys provocats per la sostracció de cable van comportar interrupcions destacades del servei a les línies que utilitzen aquesta infraestructura, fins al punt que diversos partits polítics van demanar a les Juntes Electorals Provincials que s'allarguessin els terminis de votació per no perjudicar cap elector. Cap Junta va atendre, però, les peticions.