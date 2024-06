Rècord de comerços tancats al sector de la plaça Major de Manresa i voltants

El recompte de baixos comercials oberts i tancats que realitza des de fa 12 anys cada 6 mesos l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants en tot aquest àmbit del Centre Històric de Manresa mai havia donat un resultat tan decebedor.

Dels 155 locals comercials existents 87 estan en funcionament, el 56%, i 68 tancats, el 44%.

L’evolució d’aquest ampli sector del Centre Històric de Manresa, que té al seu cor la plaça Major, es copsa si es comparen aquestes xifres amb els 114 (74%) de comerços oberts i els 41 (26%) tancats que hi havia quan es va començar a fer, el maig de l’any 2012.

Un any durant el qual els comerciants van posar en marxa el recompte perquè consideraven que anaven mal dades i, com s’ha pogut comprovar, tenien motius per pensar-ho.

Si ens fixem exclusivament amb relació al semestre anterior hi ha hagut dues botigues tancades més que en el recompte realitzat fa 6 mesos.

Estadística que elaboren els mateixos comerciants des del 2012 / REGIÓ7

Si el novembre del 2023 la notícia era que el comerç tancat al sector de la plaça Major i el seu entorn igualava el pitjor registre que hi havia hagut fins aquell moment, en 11 mesos i mig, el pas següent ha estat establir un nou rècord d’establiments amb la persiana abaixada just quan es complien 12 anys de l’estadística elaborada pels mateixos comerciants.

En el darrer semestre analitzat, que va del 30 de novembre del 2023 al passat 31 de maig del 2024, es van obrir 5 botigues i se’n van tancar 7 als quatre sectors al voltant del carrer Sobrerroca i la plaça Major.

Zona a zona

El sector del Carme, plaça del Carme, plaça Europa-Infants, Cap del Rec Nord i plaça Sant Ignasi Malalt té 22 botigues obertes i 11 tancades, dues més tancades que el semestre passat.

El sector de Sant Miquel, Sabateria, Beates es troba amb 24 obertes i 21 tancades, una oberta més que el semestre passat.

El sector del Joc de la Pilota-plaça Drets i Serarols hi ha 4 botigues obertes i 10 de tancades, igual que en l’anterior registre.

El sector Sobrerroca, plaça Major, Pòpul, la Baixada de la Seu i Cap del Rec sud hi ha 37 botigues obertes i 26 de tancades, una més tancada que fa 6 mesos.

A l’UVI

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants afirma que les estadístiques encarregades per la Cambra de Comerç en col·laboració amb l’Ajuntament «ens envien directament a l’UVI, ja que en el mapa comercial de la ciutat ja no hi som presents com a eix comercial».

L’entitat afirma que els percentatges de 56% de botigues obertes i 44% de tancades «se situen bastant lluny de la mitjana de 80% de botigues obertes», que recull l’estadística.

Pel que ells saben, els carrers de les altres associacions del Centre Històric, excepte el Born, «estan en números aproximats als nostres. I si parlem de les Escodines i el sector Barreras-Quatre Cantons estan per sota de nosaltres».

L’Associació entén que no han estat comptabilitzats «perquè els nostres percentatges farien baixar el 80% de botigues obertes a Manresa». La seva conclusió és que «cinc associacions de comerciants del Centre Històric no compten per res per als que han elaborat les estadístiques».

Asseguren no entendre-ho perquè des de la plaça Infants, tot el seu sector, l’Associació del carrer Nou, l’Associació Born-la Plana de l’Om, l’Associació del carrer Urgell, plaça Clavé i carrer Jaume I; l’Associació del carrer Vilanova-plaça Gispert i altres establiments que no tenen associació i que arriben fins al final de la Muralla de Sant Francesc sumen «més de 200 botigues que per quantitat, qualitat i antiguitat haurien de ser el primer eix comercial de la ciutat».

Recorden que és la zona de la ciutat amb les botigues més antigues gràcies als clients fidels «i continuarem lluitant per la prosperitat de les nostres zones i de la nostra ciutat».