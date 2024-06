El barri de Cal Gravat de Manresa obre aquest diumenge les festes d'estiu amb una caminada al pont de les Arnaules

L’Associació de Veïns i Veïnes de Cal Gravat-Bufalvent celebra aquest mes de juny la seva festa d’estiu. La jornada festiva s’iniciarà amb una caminada popular al pont de les Arnaules, també conegut com a pont foradat, aquest diumenge, 16 de juny, a 2/4 de 9 del matí. El punt de sortida serà la plaça de Cal Gravat i es repartirà coca i xocolata a les persones assistents.

El diumenge 23 de juny, a 2/4 de 10 del vespre, a la plaça de Cal Gravat, hi haurà l’encesa simbòlica de la Flama del Canigó i es repartirà coca de revetlla i xocolata. A les 10 de la nit es farà a la mateixa plaça el Correllum, una rua musical i d’animació.

El divendres 28 de juny, a les 7 de la tarda, a la pista poliesportiva del barri, hi haurà una festa del confeti a càrrec d’en Jordi Callau, un espectacle per a tota la família.

El programa festiu s’acabarà el dissabte 29 de juny a la plaça de Cal Gravat, on, a partir de les 12 del migdia, hi haurà animació infantil, seguida d'una paella popular a les 2 del migdia (on caldrà portar plat, got i coberts). A les 4 de la tarda tindrà lloc un bingo musical amb premis, i animació infantil.