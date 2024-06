La Cova tracta el paper dels Exercicis espirituals en la crisi ecològica

El Santuari de la Cova de Manresa acull des d’ahir dimarts, i fins aquest dissabte, el segon Simposi sobre els Exercicis Espirituals, estrenat el 2022, coincidint amb els 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa. Els responsables aleshores, el Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana, l’Escola Ignasiana d’Espiritualitat i un comitè intercontinental, van assumir l’encàrrec de convocar biennalment un simposi sobre una qüestió relacionada amb la pràctica ignasiana.

El tema escollit en aquesta ocasió és com l’experiència dels Exercicis pot propiciar una presa de consciència i un canvi d’actituds davant la crisi ecològica. Hi intervenen ponents de diversos indrets del món i s’adreça prioritàriament a persones que acompanyen Exercicis, amb responsabilitats en la formació de l'espiritualitat ignasiana, i que dirigeixen centres i cases d’espiritualitat.

Inclou una sortida a Montserrat, demà dijous, amb una caminada des de Santa Cecília al monestir (opcional), missa al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat i pregària dels Vespres amb els monjos.

Exercicis sobre temàtica ecològica

D'aquí a uns mesos, totes les presentacions es penjaran en obert al canal de YouTube de la Cova de Sant Ignasi. Per altra banda, una vegada finalitzat el simposi, del 17 al 26 de juny, el Centre Internacional d’Espiritualitat Ignasiana ofereix la possibilitat de fer els Exercicis sobre la temàtica ecològica en anglès (impartits per Xavier de Bénazé) i en castellà (impartits per Fernando López, Arizete Miranda, Ximena Vizcaíno i Maria del Mar Bosch, membres de l’Equip Itinerant Amazònia).