El sanejament de la primera casa esfondrada a Manresa, a la recta final

Els talls de circulació de vehicles causats per l'esfondrament recent d'una casa al carrer Sobrerroca de Manresa entra a la recta final. Els últims dies d'aquesta setmana o els primers de la següent podria quedar resolt. Les obres de desenrunament i sanejament van avançant. Actualment, el carrer està tancat i això dificulta de manera molt significativa l'accés a la plaça Major i a l'Ajuntament de Manresa. El passat cap de setmana es va produir un segon esfondrament, també al barri Vell, a pocs metres de l'anterior, però al carrer Hospital. En aquest cas, encara no hi ha data per fer el sanejament de l'edifici. L'Ajuntament n'està parlant amb la propietat, pendents de veure si n'assumeix les obres. Si no ho fes, el consistori ja ha indicat que actuaria de forma subsidiària.

Aquest dilluns tècnics municipals i el propietari de l'edifici que va cedir el passat dissabte es van reunir a l'immoble per fer una valoració del seu estat i determinar les accions que s'hauran d'impulsar per garantir la seguretat en aquest punt del nucli antic. Si no ho fa el propietari, l’Ajuntament ha assegurat que executarà els treballs corresponents de manera subsidiària, com també ho va fer amb l’altre immoble.

Fonts del consistori de Manresa han assegurat a Regió7 que tan bon punt s'hagin enllestit les obres per assegurar aquest tram del nucli antic la circulació de vehicles tornarà al seu estat habitual. Per fer-ho, però, primer cal determinar quines actuacions cal emprendre per garantir la seguretat a la zona on hi va haver el segon esfondrament. En primer lloc, serà el propietari de l'immoble qui s'haurà d'encarregar d'impulsar les obres en un determinat termini. En cas que no ho faci, l'Ajuntament ha assegurat que hi actuarà de forma subsidiària, ja que es tracta d'una actuació que cal executar de forma «urgent».

En el cas del primer edifici que es va esfondrar el passat dilluns 27 de maig al carrer Sobrerroca, va ser el mateix Ajuntament qui es va responsabilitzar d'impulsar els treballs per desmuntar parcialment la façana per comprovar l'afectació de l'incident, ja que el propietari no ho va fer. En aquests moments, encara segueixen executant les obres per estabilitzar l'edifici i minimitzar el perill en aquest punt de la ciutat.

Canvis en la circulació

Aquests dos incidents que han tingut lloc a escassos 60 metres l'un de l'altre i amb dotze dies de diferència han comportat una sèrie de modificacions en la circulació de vehicles i vianants dels carrers Sobrerroca i Sant Andreu, però també en els de la vora. Per una banda, els vehicles que vulguin accedir a la plaça Major i l'Ajuntament hauran d'entrar-hi pel carrer del Carme i el del Cap del Rec, dels quals s'ha invertit el sentit de circulació. Aquest serà l'únic accés per arribar-hi perquè el carrer Sant Andreu està tallat des de la plaça Hospital. Els vehicles que arribin fins a aquest punt estaran obligats a desviar la seva marxa pel carrer Remei de Dalt.

Amb aquest nou esquema, l'única sortida pels vehicles que arribin a la plaça Major serà pel carrer de Santa Llúcia, de manera que evitaran passar pel control fotogràfic que hi ha al carrer Sobrerroca, concretament, a l'alçada del restaurant el Graner.

Els vianants, per la seva banda, poden transitar per un tram més del carrer Sant Andreu fins a arribar al carrer Llussà, per on hauran de trencar si volen accedir a la plaça Major. En aquest cas, ho faran seguint el mateix camí que han de fer els vehicles.