La PAHC demana a l'Ajuntament de Manresa l'expropiació de dos blocs de pisos per incloure'ls al parc d'habitatge públic

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca ha reclamat a l'Ajuntament de Manresa l'expropiació total dels dos blocs de la ciutat que pertanyen a dos fons voltor per incloure'ls al parc d'habitatge públic municipal. Un dels edificis es troba al passatge Tudela 11 i l'altre al carrer Joc de la Pilota 18 i són propietat de Promontoria Coliseum, una filial de Cerberus, i de la Sareb, respectivament. Gairebé una trentena de membres de la PAHC s'han reunit a les portes de l'Ajuntament per denunciar «l'ofensiva legal» que continuen patint els habitants dels blocs, incloent-hi judicis penals i oferiments de reubicacions parcials a altres punts de Catalunya.

Durant la roda de premsa, els integrants de la PAHC han demanat al govern local una «solució» per a tots els veïns i veïnes que viuen en aquests blocs, en un cas des de fa tres anys i en l'altre des de fa un. A aquests, segons han manifestat, se'ls hi han obert diversos expedients judicials amb la intenció que desocupin els blocs, moltes vegades al·legant que volen fer-hi obres per millorar les seves condicions. Membres de la plataforma, però, han assegurat que els edificis sempre havien estat buits fins que la mateixa PAHC els va arranjar per millorar la seva habitabilitat.

Un dels blocs, el del carrer del Joc de la Pilota, es troba al barri Antic, a prop dels dos edificis que s'han esfondrat durant les darreres setmanes. El portaveu de la plataforma, però, ha assegurat que disposen d'informes d'arquitectes que hi han col·laborat que mostren que tots dos són «completament habitables, segurs i tenen llum i aigua». A més, han destacat que els dos incidents són «una mostra més de la deixadesa de la ciutat», afegint que «no es pot permetre que l'Ajuntament deixi edificis deshabitats i morts que vagin caient l'un darrere l'altre».

A banda, han aprofitat per denunciar alguns protocols «deshumanitzants i de caràcter racista», com també de polítiques internes que se'ls vol aplicar als habitants dels dos blocs ocupats. Com han explicat, han rebut «falses solucions, com les polítiques de reallotjament de la Sareb i de l'Administració», les quals pretenen «reubicar-los a fins a 100 km de distància». La Nàdia, una de les habitants del bloc del carrer del Joc de la Pilota, ha assegurat que «són veïnes amb xarxa social al barri», que els seus «infants van a les escoles de la ciutat» i que no acceptaran «cap solució que no sigui per a tothom».

Segons la PAHC, el següent pas correspon que el faci l’Ajuntament, ja que ells ja es van encarregar, en un primer moment, «d'alliberar els pisos i reallotjant a persones sense accés a un habitatge digne». A més, van instar al govern local a posicionar-se i a fer passes reals a favor del dret a l’habitatge: «o esteu amb l’especulació o esteu amb el dret a l’habitatge».