ERC porta al Senat la dificultat de Manresa i Moià per justificar subvencions

El portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Senat, Josep Maria Reniu, va exposar a la Cambra Alta que ciutats com Manresa o Moià, amb unes subvencions de 3 milions d'euros o 1,4 milions d'euros, respectivament, "tindran un problema per justificar inversions a 30 de novembre de 2024" corresponents al Programa d'Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics.

El senador republicà va preguntar a la ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodrígez, si el govern central "té previst ampliar el termini de justificació de l'execució de les subvencions".

En la seva resposta la ministra Rodríguez va agrair al portaveu dels republicans que l’hagi fet “conscient també d'algunes d'elles, especialment a Catalunya", i es va comprometre davant la insistència del grup d'Esquerra Republicana, a posar-se en contacte amb aquests ajuntaments "perquè puguem atendre aquestes situacions de les entitats locals que necessitin sol·licitar una ampliació del termini. I ho podran fer a partir de demà mateix que estarà preparat aquest model de sol·licitud que estava disponible en la seu electrònica del ministeri".

Finalment, Reniu s'ha mostrat "satisfet de la feina feta" per part del seu grup, i espera que se solucioni "de veritat el problema per tal que els municipis afectats com poden ser Manresa o Moià, puguin justificar, sense cap mena de dificultat, aquestes inversions".

A l'espera d'una solució

Reniu ha valorat positivament el programa dels fons europeus per a l'impuls per a la rehabilitació d'edificis públics anomenat PIREP1, però considera que "la realitat és que a la pràctica, i per alguns municipis, no ha funcionat en la fase 1, la fase de justificació d'inversions". I ha recordat a la titular de vivenda que fa mig any que “ja vam preguntar per aquest tema”, i ha tornat reclamat una solució "urgent", perquè "els municipis encara estan a l'espera de saber si hi ha un acord entre el ministeri i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per tal de donar solució a aquesta problemàtica".