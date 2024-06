Un totterreny s'accidenta a la C-55, a Manresa

Un totterreny s'ha accidentat aquest dimecres al matí a la C-55, a Manresa. En concret, segons el Servei Català de Trànsit, el vehicle ha xocat contra la tanca de la carretera al punt quilomètric 31. Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 7.33 hores. No hi ha hagut ferits.