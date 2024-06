UBIC Manresa, Cambra i Plataforma per la Llengua uneixen forces pel català

El grup local de Plataforma per la Llengua, la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC Manresa) i la Cambra de Comerç col·laboraran per llançar la campanya "Digues Bon Dia!". L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'ús del català en les relacions comercials diàries, reforçant així la identitat lingüística i cultural de Manresa.

Aquesta col·laboració s'emmarca en un projecte més ampli que Plataforma per la Llengua ja ha impulsat amb èxit en altres ciutats com Badalona, Girona, Igualada i Mataró. Enguany, Manresa s'hi suma per primera vegada, demostrant el compromís del comerç de proximitat amb la llengua catalana.

Campanya "Digues Bon Dia!" a Manresa

La campanya començarà el setembre de 2024, coincidint amb la tornada a l'activitat després de l'estiu i el començament de la temporada comercial de tardor. Durant aquesta campanya es repartiran bosses reutilitzables amb els missatges "Al comerç, digues Bon Dia!" i "Comerç de proximitat, comerç lingüísticament responsable". A més, es distribuiran adhesius amb el lema "Digues Bon Dia!" per a col·locar a l'entrada dels establiments, identificant-los com a negocis que valoren i promouen l'ús del català.

Objectius de la campanya

Tot i que el 95% de la població de Catalunya entén el català, sovint molts catalanoparlants opten pel castellà quan interactuen amb persones desconegudes, especialment en l'àmbit comercial. La campanya "Digues Bon Dia!" pretén revertir aquesta tendència, animant tant els comerciants com els clients a utilitzar el català des del primer moment.

Aquesta iniciativa busca no només reforçar l'ús del català, sinó també afegir valor al comerç local, fent-lo més proper i responsable lingüísticament.

Participació i suport

Per tal de garantir l'èxit de la campanya, UBIC Manresa, Cambra de Comerç i Plataforma per la Llengua col·laboraran estretament amb els comerços locals, fent difusió de l’acció o repartint les bosses reutilitzables i els adhesius en esdeveniments de la UBIC, com pot ser la Firastiu del 8 de setembre. També es comptarà amb el suport de voluntaris que ajudaran a explicar la importància de la iniciativa i a repartir el material de campanya.

La UBIC Manresa i Cambra de Comerç animen a tots els comerciants i clients a participar activament en aquesta campanya. "Digues Bon Dia!" és una oportunitat per demostrar el compromís amb la llengua i la cultura catalana, reforçant al mateix temps la relació de proximitat entre comerciants i compradors.