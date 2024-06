La Flama del Canigó reivindicarà els Països Catalans i la sardana

La Flama del Canigó arribarà a Manresa el pròxim diumenge, 23 de juny, vigília de Sant Joan, a la plaça Major, en un acte coordinat per Òmnium Bages-Moianès.

La Flama, procedent del cim del Canigó, serà rebuda a les cinc de la tarda, a la Muralla de Sant Domènec, davant del teatre Conservatori, des d’on es durà fins a la Plana de l’Om, on serà custodiada fins al vespre. Hi haurà actuacions del Taller de cançons de l'Ajuntament de Manresa i danses dels Països Catalans, a càrrec de Tradiball Endansa i acompanyament musical del grup Aris, per portar-la en cercavila a la plaça Major, on s’encendrà el peveter, a un quart de vuit del vespre.

Després de l’encesa del peveter a la plaça Major, Laia Giralt Torrescassana, autora de la sardana Manresa, capital de la Sardana, farà la lectura del missatge d’enguany, escrit per Núria Cadenes, des del País Valencià.

Tot seguit, la coral Refilets interpretarà Muntanyes del Canigó i es ballarà la sardana commemorativa de la Capitalitat 2024, amb la col·laboració de Punt Manresa, abans de donar pas a la revetlla infantil sense petards. Òmnium Bages-Moianès convida tothom qui vulgui a recollir la flama per encendre les fogueres dels barris i pobles de les comarques centrals.

PROGRAMA: