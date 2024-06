El Club Atlètic Manresa serà l'entitat administradora de la Festa de la Llum 2025

El plenari de l’Associació Misteriosa Llum, presidit per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, va acordar que el Club Atlètic Manresa serà l’entitat que administrarà la Festa de la Llum 2025, en substitució del Cercle Artístic de Manresa, que ha estat l’entitat administradora aquest any. El club manresà commemorà l’any que ve el 50è aniversari de l’Escola Manresana d’Atletisme (EMA), nascuda l’any 1975, planter dels atletes del club i referent de la promoció de l’atletisme a Catalunya.

La Festa de la Llum –distingida com a Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, des de l’any 2009; i Patrimoni Festiu de Catalunya des de l’any 2015- se celebra cada any el 21 de febrer i és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’entitat administradora, que es nomena cada any amb la voluntat d’enriquir la festa i la fa més diversa, plural i oberta. Per la seva part, l’Associació Misteriosa Llum és l’entitat que vetlla pel manteniment de la Festa, els seus valors i la seva continuïtat. En aquests moments està presidida per Àngels Serentill Aubets.

Les funcions de l’entitat administradora de la Llum són proposar la persona que pronunciarà el pregó, proposar la inclusió al programa d’un acte propi amb significació i rellevància especial, i participar en l’organització de diversos aspectes de la celebració, en coordinació amb l’Ajuntament, l’Associació Misteriosa Llum i la resta d’entitats que organitzen alguns dels actes festius.

La tria de l’entitat administradora se sol fer amb motiu d’alguna efemèride que celebri l’entitat, com ara un aniversari. El fet d’administrar la Llum també representa per a la mateixa entitat una significació i una plataforma de coneixement entre la ciutadania.

A banda de la rellevància esportiva del Club Atlètic Manresa com ambaixador de la ciutat, atletes de l’entitat, conjuntament amb el Centre Excursionista Comarca del Bages, són actors protagonistes, any rere any, d’un dels actes de més simbolisme de la Festa de la Llum com és l’arribada de la Llum i l’Aigua a la plaça Infants.

A la presentació de l'acte de relleu com administradors van ser presents Marc Aloy Guàrdia (alcalde de Manresa); Jordi Roy Torras (president del Club Atlètic Manresa); Àngels Serentill Aubets (presidenta de l'Associació Misteriosa Llum); Joan Carrió Grau (president del Cercle Artístic de Manresa); i Rosa Maria Masachs Playà (vocal de la Junta Directiva del Club Atlètic Manresa).

L’entitat

El Club Atlètic Manresa (CAM) va néixer oficialment com a entitat l’any 1955, si bé l’atletisme manresà es va introduir a la ciutat l’any 1922 de la mà del Centre Excursionista Avant. El 1926 va desaparèixer aquesta entitat i va passar a ser la secció atlètica de l’actual Centre Excursionista de la Comarca del Bages. Dos anys més tard, el gener de 1928, la secció d’atletisme va elegir com a president a Josep Pla i March, considerat un dels principals impulsors de l’atletisme manresà.

Durant la dècada dels anys trenta, l’atletisme va calar a la ciutat, i un grup d’atletes que formaven part del CECB van ser acollits al Centre d’Esports Manresa.

Fins al 1950, atletes i jugadors de futbol van compartir instal·lació, però l’increment tant de nivell com de participació d’atletes i l’ascens a Tercera Divisió de futbol del Centre d’Esports Manresa, va obligar l’administració local a buscar un espai on ubicar una pista d’atletisme.

L’1 d’abril de 1951, es van estrenar les pistes a l’Estadi Municipal d’Atletisme “El Congost” però no fou fins al 10 d’octubre de 1955 que va néixer el Club Atlètic Manresa. Durant la seva trajectòria, l’entitat ha tingut moments d’èxit i de reconeixement però també de situacions més complexes a tots nivells. L’any 1975 es crea l’Escola Manresana d’Atletisme, un referent de la promoció de l’atletisme entre els més joves. A escala institucional, i amb motiu del 50è aniversari, l’any 2006, el CAM va rebre la Medalla al Mèrit Esportiu de la ciutat de Manresa.

Per altra banda, el creixement esportiu de l’entitat va propiciar la col·laboració d’una gran empresa del territori, Avinent Group que és el patrocinador oficial des del 2011.

L’Avinent - CAM compta en aquests moments amb prop de 450 practicants i gairebé 650 associats. Tant l'equip femení com l'equip masculí competiran la pròxima temporada a la Primera Divisió Catalana.

