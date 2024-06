Cossos de seguretat del Bages se sumen a la donació de sang

Els cossos de seguretat de Bages se sumen a la donació de sang coincidint amb la campanya iniciada aquest mes pel Banc de Sang i Teixits per recordar que cal mantenir el ritme de les donacions, especialment amb l’arribada de l’estiu. La segona quinzena de juny, policies, mossos, bombers, SEM, TSC, personal d’Althaia, ADF, agents rurals, Protecció Civil, Creu Roja i equips de resposta immediata en emergències de la comarca del Bages aniran a donar sang a la seu fixa de l'Hospital Sant Joan de Déu en grup per visibilitzar la importància d’aquest gest altruista. Aquesta acció ha estat coordinada per l'associació internacional de policies IPA Bages. La reserva d'hora per donar sang a Manresa es pot fer a través d'aquest enllaç.

Calen mil donacions cada dia

El Banc de Sang i Teixits remarca que, amb l’arribada de les vacances, cal mantenir el ritme de donacions, atès que, a causa de la calor i del canvi de rutines, és un dels períodes on baixen més. Recalca que la sang caduca i que cada dia calen 1.000 donacions per assegurar les necessitats dels malalts als hospitals de Catalunya.

Qui pot donar sang?

Cal tenir entre 18 i 70 anys

Pesar 50 quilos o més

Trobar-se bé de salut

En cas de ser dona, no estar embarassada

A la seva pàgina web es poden consultar els dubtes sobre la donació. Les persones que prenen alguna medicació o que han anat de viatge recentment poden consultar en els enllaços de salut i viatges del Banc de Sang si poden donar.

128.000 donants en mig any

Avui divendres, se celebra el Dia Mundial de les Persones Donants de Sang amb la culminació d’un repte iniciat al mes de gener: arribar a les 128.000 donacions de sang en mig any i fer-ho visible a través d’un pilar casteller virtual, que s’emmarca en la campanya “Fer-ho entre tots és molt nostre” com a símbol de l’esforç col·lectiu que representa la donació de sang, i la cohesió i la connexió que aquest gest suposa entre donants i receptors.