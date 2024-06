Mor un veí de Manresa en un accident de moto a la C-15 a Vilanova i la Geltrú

Un veí de Manresa va morir aquest dijous en un accident de moto al punt quilomètric 1.80 de la C-15 al terme municipal de Vilanova i la Geltrú (Garraf), en sentit Vilafranca del Penedès. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 15.13 h.

Per causes que encara s’estan investigant, el motorista, un manresà de 34 anys, hauria patit una caiguda i, com a conseqüència de l’accident, va perdre la vida.

En l’accident, hi van treballar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Quant a l’afectació viària, va tallar-se la via en sentit Vilafranca i s’ha desviat el trànsit pel lateral de la carretera. Passades les 17.30 h, va restablir-se la circulació.