La Societat Espanyola d’Al·lergologia avala la qualitat i seguretat de les vacunes antial·lèrgiques d’Althaia

La Unitat d’Immunoteràpia del Servei d’Al·lergologia de la Fundació Althaia, encarregada de la vacunació antial·lèrgica, ha estat acreditada per primera vegada com a Unitat Avançada per la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC). Es tracta d’un reconeixement que avala els protocols implementats pel servei i garanteix el nivell de qualitat i seguretat de la pràctica clínica i dels tractaments que s’hi porten a terme.

Comptar amb un equip de professionals d’infermeria expert en l’administració de vacunes amb al·lèrgens, disposar d’unes instal·lacions adequades, d’un pla de seguretat i uns protocols específics, són alguns dels criteris que ha valorat la SEAIC, a més de la coordinació amb l’Atenció Primària.

La vacunació antial·lèrgica no és un tractament exempt de riscos, i per això requereix un diagnòstic molt precís realitzat per un al·lergòleg i que els pacients estiguin controlats per professionals degudament formats i seguint les directrius estrictes que garanteixin la seva seguretat.

A la Unitat d’Immunoteràpia d’Althaia s’hi administren, de forma segura i controlada, les vacunes amb al·lèrgens per al tractament de malalties d’al·lèrgies respiratòries com poden ser la rinitis i l’asma al·lèrgiques. També s’hi administren les vacunes als pacients al·lèrgics al verí d’himenòpters –abelles i vespes– i algunes vacunes específiques per a l’al·lèrgia a aliments. Anualment, s’hi apliquen uns 750 tractaments, la major part a pacients amb al·lèrgies respiratòries.

La immunoteràpia específica amb al·lèrgens –vacunes per a l’al·lèrgia– és en l’actualitat l’únic tractament específic per fer front a una patologia al·lèrgica aconseguint que en millorin els símptomes, es redueixi l’ús de medicació simptomàtica i es freni la tendència al progrés de la malaltia.

L’acreditació d’Unitat d’Immunoteràpia Avançada té una vigència de cinc anys. L’any 2019, el Servei d’Al·lergologia d’Althaia va obtenir la certificació d’excel·lència per a la Unitat d’Asma Greu, un reconeixement atorgat també per la SEAIC.