Últimes jornades de portes obertes de graus i sessions informatives de màsters a la UPC Manresa

Amb les jornades de portes obertes de graus i sessions informatives de màsters que han tingut lloc dimarts i dimecres, 11 i 12 de juny, culmina el cicle de portes obertes i sessions informatives de la UPC Manresa programat per al curs 2023-24 amb la finalitat de donar a conèixer l'oferta formativa de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC) a tots els estudiants que accediran a la Universitat a partir del pròxim setembre.

Per facilitar l'assistència del futur estudiantat dels graus des de qualsevol lloc de la geografia de Catalunya i de la resta d'Espanya, i del futur estudiantat dels màsters des de qualsevol lloc del món, la jornada es va dur a terme telemàticament des de les quatre de la tarda. Els estudiants, prèvia inscripció i mitjançant videoconferències, han accedit a una sessió general on ha assistit tothom i se'ls ha explicat els trets generals de l'Escola i el funcionament de les portes obertes.

Després s’han obert les videoconferències programades per a cada grau i màster a totes les persones inscrites, que podien entrar a les que volguessin segons els seus interessos. En aquestes trobades virtuals s’ha presentat el centre docent i cadascun dels sis graus i tres màsters que es poden cursar.

Sessions virtuals

Aquestes sessions informatives virtuals han permès al futur estudiantat conèixer els estudis i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen i les seves sortides professionals, així com informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques a l’empresa.

Aquestes han estat les quartes jornades de portes obertes de graus i les terceres sessions informatives de màsters d’aquest any de la UPC Manresa i s’hi han inscrit 160 persones. A les anteriors, que es va fer el 24 de gener, 14 de febrer, 20 d’abril i 11 de maig s’hi van inscriure un total de 450 persones. Com ja es va fer en les jornades del curs anterior, les sessions es realitzen en grups reduïts per poder donar una millor atenció als participants.

Estudis de la UPC Manresa

L’EPSEM, el centre docent de la UPC a Manresa, ofereix els estudis de grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge; Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Química; Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines, i per al curs 2024-25 incorpora, a més, el Master's degree in Machine Learning and Cybersecurity for Internet-Connected Systems.

També ofereix el postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials i el programa de doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.

Preinscripcions obertes

La preinscripció universitària de juny per accedir als graus de les universitats catalanes està oberta fins al 28 de juny i s’hi pot accedir clicant aquí.

La preinscripció als màsters de la UPC està oberta, en convocatòria ordinària, fins a l’1 de juliol i, de manera extraordinària, fins el 6 de setembre i s’hi pot accedir clicant aquí.