Els veïns de La Balconada i al Gravat pensen que el canvi a contenidors tancats s'hauria de notar al rebut

La posada en marxa del nou sistema de recollida d’escombraries, amb la gran novetat dels contenidors tancats, ha complert una setmana a La Balconada i a Cal Gravat. Té veïns que el defensen i consideren que el model per incrementar la selectiva és correcte i necessari, i detractors que no ho veuen gens clar. Pocs se situen en un terme mig, els del ni blanc ni negre i els de a veure com va.

Regió7 ha parlat amb veïns dels dos barris. En el que pràcticament tothom coincideix és en reclamar que s’abarateixi la taxa d’escombraries. A Manresa s’ha apujat un 15% aquest any. Costa 151 euros. En bona part per la llei de residus que obliga els ajuntaments a cobrar una taxa que cobreixi el 100% del servei, cosa que a Manresa encara no passa. També arrufen el nas pel fet que el contenidor de rebuig només es pugui obrir, per norma general, un cop a la setmana. Però és clar, aquesta és la base del nou model.

L’Àngels viu a Cal Gravat, i la família ha rebut de bon grat el nou sistema de recollida de residus. «S’entén la intenció», afirma, «que és reduir al màxim la brossa que ha d’anar al contenidor del rebuig», el que només s’obre un cop a la setmana, per estimular la recollida selectiva. «Veurem si la gent ho respecte. No té perquè no fer-ho», opina. Assegura que de moment tot està més endreçat.

Tecnologia poc pràctica

Al mateix barri de Cal Gravat, en canvi, el nou model no acaba de convèncer Manuel Lara. «Jo reciclo», diu d’entrada, però no veu amb bons ulls que el contenidor de rebuig només es pugui obrir un dia a la setmana i que «hagis de guardar la brossa a casa». Té la targeta i no ha tingut cap problema a l’hora d’obrir els contenidors, explica, però en general pensa que tanta «tecnologia és poc pràctica».

Més crítica encara es mostra la també veïna de Cal Gravat Sílvia Garriga. «Jo ja reciclava abans, i ara no tenen per què dir-me quan i com ho he de fer», diu amb contundència. Al garatge de casa mostra una bossa amb vidre, una de plàstic, una d’orgànica i una de rebuig. «A les cases no hi ha prou espai per a tot, i és un embolic», afirma. Garriga té un nen petit que va amb bolquers. Tot i que per aquest motiu pot obrir el contenidor de rebuig tres dies a la setmana, demana què fa amb els bolquers bruts la resta de dies i a l’estiu.

Més enllà, ja tirant cap a La Balconada, el veí del barri Serafín Castaño pensa que el sistema és bo «sempre que se’n faci un bon ús». Al seu costat, Encarna Navarro afirma haver vist gent que deixa les bosses d’escombraries a terra. «O no tenen targeta o no els hi dona la gana de fer-ho bé», pensa. Assegura que ja reciclava, però diu que el que no té clar és quan passen a recollir cada contenidor.

El César passeja la seva filla petita pel passeig de Sant Jordi. Explica a Regió7 que el nou sistema «se’m fa difícil de pair. No m’acaba de quadrar». Considera que, almenys a La Balconada, no era prioritari canviar el model, i que hi hauria altres necessitats més peremptòries tenint en compte, a més a més, «que ja paguem impostos i la taxa d’escombraries».

Segons la seva opinió, haver d’obrir els contenidors amb targeta «ho trobo desfasat», i que el que caldria és anar a l’arrel del problema, que és la forma «com consumim. S’hauria d’haver actuat abans i ara es va tard. Fa temps, per exemple, que s’hauria d’haver castigat el consum de plàstic», opina. Acaba dient que és conscient «que no ha de ser gens fàcil gestionar aquest tema».

Un barri més net i endreçat

La Rosa, en canvi, pensa que el barri està més net aquests dies. «Jo crec que el sistema funcionarà, però la gent s’ha de conscienciar». Per altra part, la Isabel, comenta que «jo ja estava acostumada a reciclar». Pensa que per les famílies que «ja teníem el costum de fer-ho la targeta és una mica incòmode perquè has de pensar en una cosa més». No veu clar, però, que el contenidor de rebuig només es pugui obrir un cop a la setmana.

Associacions de veïns

Abans, les bosses d’escombraries que hi havia a terra s’hi podien estar uns dies. Ara no duren tant. És un dels comentaris que fan els veïns de Cal Gravat, segons explica el president de l’associació de veïns, Rafel Guirado. La posada en marxa del nou model ha fet que es reforci el servei per millorar els entorns dels contenidors, i que s’estigui més pendent d’incidències.

Comenta que no hi ha hagut grans canvis. «La gent gran potser està una mica més temorosa, i altres ni n’han assabentat, del canvi. Hi ha gent de tot», afirma. En general «veus la gent que va amb targeta, obre el contenidor, i tira el que ha de tirar i ja està». Això sí, la gent està a l’expectativa de si hi ha bosses a fora i fins i tot estris o voluminosos, tot i que això «ja passava abans», precisa. Opina que és molt probable que ara hi hagi gent «que s’adoni que ha de separar les deixalles i llençar-les on toca. Potser recuperarem aquella gent que abans ni s’hi fixava ni separaven a casa. És probable que ara ho fem una mica millor».

Per la seva part el president de l’Associació de Veïns de La Balconada, Juan Carlos Corchero, assegura que els veïns han acceptat força bé el canvi, i que cal que la gent s’hi vagi acostumant.

