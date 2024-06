La federació de barris critica el retard de més d’un any de la nova comissaria de Manresa

La nova comissaria mixta entre Policia Local i Mossos de Manresa encara no està en funcionament després de més d’un any de «promeses que no s’han complert», segons han denunciat els membres de la Federació d’associacions de veïns de Manresa (FAVM). En un primer moment, l’Ajuntament va assegurar que s’estrenaria a principis de 2023 i encara l’estan esperant. A més, s’han queixat de les «peticions ignorades o posposades sense explicació» a l’hora de celebrar una nova taula de seguretat amb l’Ajuntament. La present situació, sumada al creixent sentiment d’inseguretat a la ciutat els ha fet alçar la veu.

Una de les principals preocupacions dels veïns, segons han detallat, és la inauguració de la nova comissaria mixta de Manresa, que hauria d’afavorir una millora en l’eficiència del treball dels agents de Policia Local i de Mossos a la ciutat, gràcies a la col·laboració dels dos cossos. La seva posada en marxa, però, no deixa de patir retards. En un primer moment, el consistori va anunciar que entraria en funcionament a inicis del 2023. Després, es va assegurar que la seva obertura seria aquest mes d’abril i, a mitjans de juny, la federació d’associació de veïns encara l’esperen. Com asseguren, són promeses «no es materialitzen».

L'agrupació també es queixa de les dificultats que els posa l'Ajuntament a l'hora de celebrar noves taules de seguretat, unes sessions dedicades a coordinar esforços i dissenyar estratègies per fer front als problemes de seguretat, juntament amb el govern local. Segons ha detallat Dani Cortès, coordinador de la Junta de Seguretat de la federació, fa sis setmanes que no se n'ha celebrat cap, mentre que es va acordar que es farien cada quatre. Per aquest motiu, insten l'Ajuntament a desencallar-ho de forma «urgent».

A més, han posat en relleu la «manca de concreció i transparència» per part de l'Ajuntament a l'hora de comunicar noves mesures en matèria de seguretat, fent referència a l'anunci de la incorporació de 23 nous agents a la plantilla de Policia Local per patrullar els carrers, no tots són incorporats de nova creació.

En les últimes setmanes, Manresa ha estat escenari de diversos incidents que han fet augmentar el sentiment d'inseguretat entre els membres de les diferents associacions de veïns manresanes. Cortès ha destacat dos successos que els han fet aixecar les alarmes especialment, per una banda, un robatori violent per part d'un jove de 23 anys a una noia, que la va agredir en un portal de la carretera de Vic per robar-li el mòbil i la bossa que portava, en aquest mes de maig. Com també la sèrie de robatoris amb violència, casos d'assetjament i agressions grupals a menors exercits per un grup de set menors, que actuaven des de l'any passat i que van ser detinguts la setmana passada.

«L'augment d'actes delictius i d'incidents han trasbalsat la vida dels nostres ciutadans» i «posa en risc la convivència i el benestar de tota la comunitat», segons han remarcat en un document de queixa. A més, temen que amb l'arribada de l'estiu els fets delictius vagin a l'alça i «empitjori la situació».