Manresa posa a prova un microbús encara més petit al Centre Històric

L’Ajuntament de Manresa continua fent proves per valorar la implantació d’una línia de transport públic amb microbús que entri dintre del Centre Històric de la ciutat. Fa uns mesos es va donar a conèixer un recorregut amb un vehicle Yutong, de 7 metres de llargada i 2,30 d’amplada, i després es va fer el mateix amb un INDCAR encara més petit, de sis metres.

La prova va tenir lloc el 4 de juny i es va fer circular el microbús elèctric per diferents punts estratègics del Centre Històric com la plaça Major i la basílica de la Seu.

Hi van assistir Carles Garcia Estany, regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa; Jesús Alonso Sáinz, regidor d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, juntament amb l’equip tècnic, Queralt Torres, tècnica de Mobilitat, i Jordi Segòvia, tècnic responsable d’Unitats d’Estacionament. Per part de Sagalés van participar Eduard Mur, director de Flota, i Xavier Sanllehí, director d’Explotació de Manresa Bus, acompanyats per professionals d’INDCAR per resoldre els dubtes i oferir un ús òptim del vehicle.

Gràcies a aquesta acció es va poder valorar la maniobrabilitat i l’accessibilitat del minibús elèctric de 6 metres de longitud d’INDCAR als carrers més estrets de la ciutat.

L’anterior prova es va fer el passat mes de gener. En aquella ocasió, un vehicle cent per cent elèctric del fabricant xinès Yutong, de 7 metres de llargada i 2,30 d’amplada, va fer una primera prova pels carrers d’aquest sector de Manresa per comprovar si passava pels vials, alguns dels quals són especialment estrets. No va tenir problemes, llevat d’algun punt com la Baixada del Pòpul, on el conductor va haver de maniobrar i demostrar les seves habilitats per superar la prova. En aquest mateix vial ja va quedar encallada una de les carrosses en la darrera cavalcada de Reis.

Completada la prova de maniobrabilitat, que va durar un parell d’hores, el proper pas, segons el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia Estany, passa per fer un estudi de la viabilitat econòmica i un de la ruta per, seguidament, realitzar una prova pilot «per avaluar, finalment, la implantació d’aquesta línia al Centre Històric».

Va concretar que la intenció era que a mitjans d’any estiguessin fets els dos estudis, tant el de la viabilitat econòmica com el de la ruta que seguirà el vehicle.

Setze anys esperant

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants porten 16 anys reclamant transport públic amb microbús pel Centre Històric.

Els comerciants insisteixen que és l’únic sector de la ciutat sense transport públic i donat que s’ha estat estudiant «la viabilitat, itineraris, horaris i provant vehicles, desitgem que la ruta passi pels nostres carrers i places i que les parades siguin dins la nostra zona del Centre Històric».

Manifesten que «això serà determinant per a nosaltres» i esperen que enguany «es faci realitat aquesta petició que fa tants anys que demanem».

Subscriu-te per seguir llegint