La Sagrada Família i La Font de Manresa tindran contenidors tancats al juliol

Els bons resultats que ha obtingut la posada en marxa fa una setmana del nou model de recollida de residus als barris de La Balconada i Cal Gravat, on no hi ha hagut incidències remarcables, fa pensar a l’Ajuntament que el pròxim juliol el sistema de contenidors tancats es podria estendre ja als barris de la Sagrada Família i Font dels Capellans. L’agost seria inhàbil, i a partir del setembre els nous contenidors continuaran la seva expansió per la ciutat, ja d’una forma més accelerada.

La forma d’implementar el nou sistema a la Sagrada Família i a la Font dels Capellans s’ha d’acabar d’afinar. A grans trets està estudiat i decidit, però l’experiència de La Balconada i Cal Gravat ha de servir per valorar si s’han d’introduir canvis d'ara endavant.

La setmana vinent s’acabarà de decidir analitzant temes com si amb 15 dies n’hi ha prou per repartir les targetes que han d’obrir els contenidors, com s’ha fet a Balconada i Cal Gravat; si cal organitzar més d'una xerrada informativa; o si s’ha de fer a tot el barri de cop o bé per zones. De l’aprenentatge de la primera fase del nou model en sortiran les respostes, ha assegurat a Regió7 el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Manresa, Pol Huguet.

Temes per analitzar

Un dels temes que es valorarà és si 15 dies per repartir les targetes per obrir els contenidors son molts o pocs. Segons l’experiència de la Balconada i Cal Gravat, són els justos. La primera setmana, la del 27 de maig, es van repartir al 60% de les famílies dels dos barris, i la resta la setmana a sobre. En aquest cas «hem vist que és suficient», ha dit Huguet. En total s’han repartit el 92% de les targetes previstes. Del 8% que queden, un 2% són de locals de planta baixa tancats, i la resta correspondria a habitatges «que no han vingut a buscar la targeta, si és que hi viu gent».

També s’analitzarà el tema de la comunicació als veïns. Es van fer xerrades a La Balconada i a Cal Gravat que van tenir una resposta massiva. «Tant que ens fa pensar que amb una sola xerrada no n’hi haurà prou en alguns barris».

La reunió informativa a La balconada va desbordar les previsions / ARXIU/EDUARD VEGA

Els informadors

Així mateix s’estudiaran temes com quants dies hi hauria d’haver informadors al carrer per resoldre dubtes. El projecte compta amb nou informadors que es van estar les dues primeres setmanes als locals de les associacions de veïns de La Balconada i a Cal Gravat repartint targetes i resolen dubtes. Continuen actius al local del servei de neteja del carrer del Bruc 63-67, als barris mateixos.

Huguet destaca que la implantació de la primera fase del nou model s’ha dut a terme amb «incidències que ja sabíem que hi hauria» com bosses a terra que «també es veuen en zones encara amb contenidors oberts. Estàvem preparats, i per això s’ha reforçat el servei de neteja».

El canvi més destacat del nou model són els contenidors tancats. El de rebuig, orgànica i envasos, només es poden obrir amb una targeta que dispensa l’Ajuntament de Manresa, i el de rebuig tan sols un cop a la setmana. La resta, sempre que es vulgui. La recollida es fa de dia i no de nit com ara. L’objectiu últim és doblar la recollia selectiva, ara entorn del 40%.

Tots els contenidors, fins i tot en alguns casos els de roba, estan ara tots junts / ARXIU/OSCAR BAYONA

Després de la Sagrada Família i La Font, vindrà Cots, Guix i Pujada Roja, i la carretera de Santpedor, el barri més habitat de Manresa. Continuarà pel Passeig, Mion, Miralpeix, Poble Nou, plaça Catalunya, Valldaura, Vic-Remei, Escodines i Barri Antic. Després, els barris perifèrics de la ciutat.

Subscriu-te per seguir llegint