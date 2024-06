Althaia va estalviar 3,7 milions de litres d’aigua el 2023

La Fundació Althaia de Manresa va consumir un 4% menys d’aigua el 2023 respecte l’any anterior. Suposa un estalvi de 3,7 milions de litres d’aigua, que seria l’equivalent a dues piscines olímpiques. Segons la institució sanitària, la reducció del consum d’aigua a tots els centres de la fundació s’ha aconseguit en un context d’augment d’activitat i en plena sequera. L’any 2023 també va disminuir un 2% el consum de gas natural respecte l’any anterior, i un 1,3% menys d’electricitat. Són dades que ha aportat la mateixa fundació coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.

Una de les mesures que ha permès reduir el consum d’aigua és l’aprofitament de l’aigua residual que es genera en els processos de diàlisi, el procediment mèdic que s’utilitza per netejar la sang quan els ronyons, els òrgans que ho fan de manera natural, ja no poden. És la tècnica que s’aplica en els pacients que pateixen insuficiència renal. Es neteja la sang i s’elimina l’excés d’aigua.

Per consumir menys aigua també s’han instal·lat als centres d’Althaia cisternes amb doble capacitat de descàrrega als inodors, i airejadors a les aixetes que disminueixen el cabal. Aquestes accions s’han complementat amb campanyes de conscienciació a professionals i usuaris.

Estalvi energètic

Pel que fa a l’estalvi energètic, Althaia va instal·lar el 2021 plaques solars a les teulades de l’Hospital de Sant Joan de Déu, el Centre de Salut Mental (CSAM) i a la Clínica Sant Josep. S’utilitzen per l’autoconsum. En el decurs del 2023, entre les tres instal·lacions es van generar més de 360.000 kWh de potència, l’equivalent al consum elèctric de tres mesos de tota la Clínica Sant Josep.

La gestió de residus també forma part del pla de la institució per promoure la sostenibilitat ambiental. Althaia destaca que l’any 2023 hi va haver un increment del 36% en la recollida selectiva de plàstic respecte el 2019, i que es genera menys residus orgànics. L’any passat es va reduir un 3% respecte el 2022 i un 13% respecte el 2019. Va ser l’any 2021 quan la fundació sanitària va avançar en la implementació de la recollida selectiva a tots els seus centres amb la instal·lació d’illes de reciclatge de plàstic, rebuig i paper als vestíbuls i sales d’espera, i es va iniciar la recollida selectiva d’envasos de plàstic a les unitats d’hospitalització i als serveis.

Amb totes aquestes mesures, l’any 2023 Althaia va emetre un 22% menys d’emissions de diòxid de carboni respecte el 2018.

Segons la fundació, els hospitals són equipaments amb un elevat impacte ambiental pel tipus d’activitat que porten a terme. Per aquest motiu la institució treballa en diferents àmbits, segons explica, com la gestió de residus, la reducció del consum energètic, la introducció d’energies renovables, mobilitat, l’optimització recursos per evitar el malbaratament. Al mateix temps promou la conscienciació d’usuaris i també dels professionals.

La fundació s’ha adherit al Pacte Mundial de Nacions Unides, una iniciativa internacional de sostenibilitat corporativa per «facilitar a Althaia un marc de referència per seguir avançant en el compromís amb la societat i amb l’entorn».