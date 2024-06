Els bojos per les bicicletes ja es poden inscriure a la 4a Ignasiana de Verdú a Manresa

Després de tres reeixides edicions amb prop de tres-cents participants cadascuna, arriba la Ignasiana 2024, que en aquesta quarta convocatòria oferirà dues modalitats: una de llarga, entre Verdú i Manresa, i una de curta, amb sortida a Igualada i arribada a la capital del Bages. Es podrà fer amb BTT, gravel (una bicicleta de carretera amb pneumàtics més amples, que permet circular per vies amb ferm poc compactat o poc anivellat) i ebike (bicicleta elèctrica).

Les dues modalitats tindran una versió plus, que repta els ciclistes a enfrontar-se a un circuit més tècnic amb més corriols i trialeres. La versió llarga té un recorregut de 107 km i 1.950 m de desnivell, mentre que l’opció plus d'aquest itinerari és de 113 km i 2.150 m de desnivell. La versió curta té 48 km i 1.000 m de desnivell, i en aquest cas, la modalitat plus comprèn 49 km i 1.100 m de desnivell. L’arribada de les dues modalitats també estrenarà emplaçament al Claustre del Museu de Manresa, que és el destí final del Camí Ignasià en la seva arribada a Manresa.

La 4a Ignasiana es portarà a terme el dissabte 21 de setembre i des d’avui ja es poden fer les inscripcions a través de dues webs; la de Manresa 2022 i la de Manresa Turisme, o bé presencialment, a l’Oficina de Turisme. En les dues modalitats hi ha l’opció de fer la inscripció amb transport inicial o final del participant i de la bicicleta, sigui a Verdú o a Igualada.

Preu reduït abans del 31 d'agost

Enguany, els participants podran gaudir d’un preu reduït si s’inscriuen abans 31 d’agost. Totes les opcions d’inscripció inclouen assegurança, trac per carregar a l’aparell GPS, assistència mecànica i samarreta commemorativa. Els que ho desitgin podran adquirir el mallot oficial d’aquesta edició amb un increment en el preu d’inscripció. La informació actualitzada relativa al funcionament i les tarifes de la Ignasiana es pot consultar a les dues webs esmentades.

Nascuda amb el projecte Manresa 2022 i amb l’objectiu de promocionar la pràctica esportiva i el vessant turístic del tram català del Camí Ignasià, la Ignasiana és un itinerari en BTT, gravel i ebike autoguiat en GPS d’aproximadament 115 quilòmetres que ressegueix les tres últimes etapes del Camí de Verdú a Manresa, passant per Cervera, Igualada, Marganell i la falda de Montserrat. És una vivència esportiva no competitiva pels municipis per on transcorren els darrers quilòmetres del Camí Ignasià, els mateixos indrets que va travessar Ignasi de Loiola ara fa més de 500 anys, mentre es practica esport i es descobreix el paisatge, el patrimoni i la gastronomia al voltant del camí de pelegrinatge.

Els tracs de les dues modalitats han estat especialment dissenyats per a adequar el recorregut del Camí Ignasià per a BTT, gravel o ebike per a evitar trams de carretera o zones perilloses per als ciclistes.

La Ignasiana és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la col·laboració dels ajuntaments de Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, el Bruc i Sant Salvador de Guardiola, Oller del Mas i Esport Ciclista Manresà. I compta amb el suport de Trek Manresa, Assegurances Pujol i Fundació La Caixa.