Dos detinguts per cultivar 640 plantes de marihuana en una casa de la plaça del Remei de Manresa

Dos homes, de 34 i 48 anys, han estat detinguts aquest matí a Manresa per cultivar a prop de 640 plantes de marihuana a l'interior d'una casa de la plaça del Remei de la capital bagenca. Tots dos han estat localitzats a l'interior del domicili quan els agents de Mossos han fet una entrada judicial per Salut Pública cap a les 7:40 h d'aquest matí. Els detinguts se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública.

Plantes assecant-se a l'interior de la casa / Mossos

Segons ha detallat el cos policial, als baixos de l'immoble hi han trobat un cultiu de 580 plantes de marihuana i en altres estances han localitzat fins a 60 més assecant-se, com també altres estris i materials per poder cuidar-se de la plantació.