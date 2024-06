L'Ajuntament de Manresa presenta l’Agenda Urbana 2030

El claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya acollirà dimarts que ve, 18 de juny, a partir de dos quarts de set del vespre, la presentació de l’Agenda Urbana de Manresa 2030.

A l'acte hi assistiran l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, la regidora de Presidència, Mariona Homs Alsina, i el responsable de l’equip redactor del document, Pablo Muñoz Unceta, que desgranarà el contingut de l’Agenda.

La presentació també comptarà amb la presència de membres d’Aliança Ciutadana per la Sostenibilitat de Manresa, l’òrgan format per agents locals i ciutadans que va impulsar la creació de l’Agenda Urbana. A partir d’ara, aquest col·lectiu serà clau per fer el seguiment del document, i contribuirà a la seva execució i actualització periòdica.

Document estratègic

L’Agenda Urbana de Manresa 2030 és un document estratègic per garantir que les polítiques municipals i projectes locals que s’implantin a Manresa en els propers sis anys, ho facin tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i els de l’agenda urbana estatal. En el cas de Manresa 2030 inclou 9 reptes i 38 accions que tenen per objectiu aconseguir una ciutat més sostenible en l’àmbit ambiental, però també econòmic i social.

Inicialment, la presentació estava prevista pel 19 de març, però es va ajornar per la convocatòria de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Per assistir a la presentació cal reservar plaça clicant aquí.