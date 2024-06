Adolescència lliure de mòbils demana a l'Ajuntament de Manresa més implicació

Fem Manresa portarà a debat al Ple d’aquest dijous, 20 de juny, una moció a petició del col·lectiu Adolescència Lliure de Mòbils al Bages, que planteja accions perquè l’Ajuntament prengui part en l’ús dels mòbils als centres educatius.

Pel que fa al contingut de la moció, el col·lectiu Adolescència lliure de mòbils Bages -que està format per diverses famílies i centres educatius- volen portar a debat la preocupació per l'ús del mòbil entre els adolescents i la influència negativa que l’ús de dispositius mòbils intel·ligents -amb accés a internet- en els joves menors d’edat.

Així, plantegen propostes tenint en compte les darreres instruccions del Departament d’Educació, que pel que fa a l’etapa de secundària obligatòria es concreten en no permetre l’ús del mòbil durant les activitats no lectives (esbarjo, menjadors, extraescolars...) i que, per les activitats lectives, sigui cada centre el que decideixi si es pot o no fer servir. Les instruccions també apunten que per tal de fer tasques en què calgui utilitzar un dispositiu electrònic, s’ha de prioritzar sempre l’ús de l’ordinador portàtil o de dispositius del centre.

Un paper actiu

En aquest sentit, doncs, proposen que l’Ajuntament de Manresa tingui un paper actiu en aquest tema, treballant conjuntament amb la Generalitat per regular els centres educatius de primària i secundària obligatòria com a zones lliures de mòbil en tots els seus espais.

A més a més, que l’Ajuntament col·labori amb les escoles i les AFAs de la ciutat en fer campanyes dirigides als menors d’edat per explicar els perills de l’ús dels dispositius de comunicació i en l’educació del bon ús de les noves tecnologies.

També, que es promogui una xarxa de comerços segurs on, en cas de necessitat de comunicació amb els seus familiars, els infants menors puguin accedir a vies de comunicació, entre d’altres.

Per altra banda, la moció presentada per Fem Manresa acompanya la petició de participació en el Ple per part d’un col·lectiu de la ciutat, ja que ara com ara el Reglament Orgànic Municipal no permet que entitats manresanes puguin presentar, per iniciativa pròpia, mocions per ser debatudes al Ple. L’única manera de poder intervenir a les sessions plenàries actualment és vehiculant les seves peticions a través d’un grup municipal.

Des de la formació critiquen, un cop més, les dificultats i les traves perquè la ciutadania pugui participar de forma real en espais de decisió ciutadana, com ho és el Ple.