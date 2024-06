Ajuntament de Manresa i Federació de Veïns renoven el conveni per lluitar contra l’exclusió als barris

L’Ajuntament de Manresa i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Manresa (FAVM) han signat avui el conveni per al Pla de Desenvolupament Comunitari per a l’any 2024. El conveni preveu que el consistori atorgui una subvenció de 135.620 euros a la FAVM per impulsar la participació ciutadana, promocionar l’associacionisme i donar suport a programes que lluitin de forma activa contra les causes d’exclusió social.

El document l’ha signat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia; i el president de la FAVM, Jaume Canudes Marsinyac. A l’acte també han assistit el regidor d’Acció Comunitària, Lluis Vidal Sixto Orozco, i altres representants de la FAVM com la seva secretària, Alicia Orive Sola; i el tresorer, Faustí Figols Llurda.

Amb aquest conveni la regidoria d’Acció Comunitària té la voluntat d’impulsar la participació ciutadana en els programes de ciutat des de la proximitat; promocionar l’associacionisme com a eina bàsica de formació de capital social i cohesió social; i donar suport a programes i projectes que lluitin de forma activa contra les causes d’exclusió social, des d’una perspectiva comunitària.

Pla per a tretze barris

El Pla de Desenvolupament Comunitari 2024 es desplega a 13 barris de la ciutat: Barri Antic, Poble Nou, Cal Gravat, Les Cots-Guix Pujada Roja, Sagrada Família, Vic-Remei, Passeig i Rodalies, Valldaura, Mion-Puigberenguer-El Poal, Plaça Catalunya-Barriada Saldes, Carretera Santpedor, Els Comtals i Sant Pau.

El pla treballa en tres eixos: cohesió comunitària, corresponsabilitat i l’eix formatiu. Suposen tot d’accions i programes de dinamització als barris de la ciutat al llarg de tot l’any.

L’eix cohesió comunitària té com a objectiu fomentar la participació i la implicació del veïnat en la vida comunitària del barri i detectar i pal·liar el risc d’exclusió social entre el veïnat dels barris.

L’eix corresponsabilitat s’adreça a sensibilitzar sobre la problemàtica dels valors cívics i fomentar el coneixement de bones pràctiques i consells útils per portar a terme una gestió de les entitats i de la pròpia vida quotidiana, més respectuosa amb les persones i l’espai públic.

L’eix formatiu té l’objectiu de promoure una xarxa educativa de ciutat on participin centres educatius, entitats i famílies; impulsar projectes cooperatius que doni valor afegit a la comunitat; promoure una mirada integradora de l’educació on tothom pugui participar trencant situacions de desigualtat; i fomentar el voluntariat social en l’àmbit formatiu.