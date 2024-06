Un centenar de persones participen a Manresa a la jornada per prevenir maltractaments a la gent gran

Més d’un centenar de professionals, la majoria dels quals del territori, van participar a Manresa a la tercera jornada per prevenir els maltractaments a les persones grans organitzada pel Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament.

La sessió va formar part dels actes del «Dia mundial de la presa de consciència i abús dels maltractaments a les persones grans», que s’ha celebrat recentment. L’acte va servir per ajudar a generar debat i reflexionar al voltant d’un fenomen que, malauradament, continua sent present en l’actualitat.

A la jornada, la consellera de Serveis Socials d’Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Lluïsa Tulleuda Lari, va remarcar «la importància d’una jornada en què hem pogut analitzar i debatre conjuntament els factors de risc i donar eines a les persones cuidadores, a les famílies i també a les persones grans per evitar les situacions de maltractament».

Per la seva part, la regidora de Presidència i Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina, va posar de manifest la necessitat «de continuar sensibilitzant el conjunt de la ciutadania des del punt de vista del bon tracte a les persones grans i evitar males pràctiques».

La jornada

La jornada va començar amb una reflexió al voltant de la norma Libera-Care, que defensa la viabilitat d’un model de cures centrat en la persona, sense necessitat de subjectar-les i respectant els seus drets. Va estar exposada per la doctora Maria Esther Aretxabala, de la Fundació Cuidados Dignos.

També hi va haver un espai per difondre bones pràctiques en el qual es van tractar aspectes com l’envelliment i la salut comunitària. Va anar a càrrec de professionals de la salut de l’Equip d’Atenció Primària de Sant Vicenç de Castellet, amb l’acompanyament de Maria Auxiliadora, membre del Consell de les Persones Grans del Bages.

Durant el matí també hi va haver temps per analitzar les relacions intergeneracionals del Programa de Mentoria del Programa Català de Refugi i la modulació pedagògica, formació i acompanyament en la cura empàtica a les persones grans en situació de dependència, a càrrec de l’equip de modulació pedagògica.

Finalment, l’Associació de Malalts d’Alzheimer i altres Demències de les comarques centrals va parlar de «L’Alzheimer a l’hora del cafè i altres moments».

L’acte es va tancar amb la lectura del manifest, elaborat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya, a càrrec de Jaume Puig Bou, del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa.

Amb aquest tipus d’activitats el Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Manresa reforcen el compromís compartit per fer visibles els maltractaments a les persones grans.

El territori compta amb el Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV), que atén situacions de sospita i o maltractament a les persones grans. També es participa en la Xarxa de Comarques per l’Envelliment i a dos grups de treball de la Diputació de Barcelona, que són l’Espai d’intercanvi de l’envelliment actiu de la Diputació de Barcelona, i al grup de maltractament a persones grans.