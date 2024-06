Comerciants de Manresa demanen un cop de timó en els ajuts al Centre Històric

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants considera que els ajuts municipals per estimular la rehabilitació del Centre Històric de Manresa i, concretament, la reobertura d’establiments al sector que porten anys amb la persiana abaixada «han fracassat».

En el darrer informe que ha fet públic sobre baixos comercials amb o sense activitat en aquest ampli sector del Centre Històric, l’entitat afirma que es continua sense preveure ajudes directes a botigues tancades i a pisos buits que siguin atractives i suficients per a la immensa majoria de propietaris. El resultat és que dels 68 locals comercials tancats a la zona, el 44% del total, més de la meitat fa més de 10 anys que tenen la persiana abaixada.

Lamenta que entre els 80 punts del Pla d’Actuació Municipal 2023-2027 no hi ha «cap acció efectiva i, ni de bon tros, el que nosaltres demanem per a la rehabilitació de les botigues tancades».

Desavantatge

Expliquen que hi ha una partida de rehabilitació de pisos amb diners que no són només per al Centre Històric sinó per a tota la ciutat, uns diners que s’han de tornar, sense interessos, però que no tenen en compte que el barri vell es troba en desavantatge, ja que els lloguers són més baixos i això significa que es necessita més temps per recuperar la inversió.

L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants considera que «fins ara, totes les mesures d’ajudes econòmiques per a botigues i pisos» adoptades durant els darrers 20 anys, «han fracassat. No es vol canviar la política i el resultat està a la vista».

Recentment, els comerciants van fer públics els resultats de l’estadística que porten a terme cada 6 mesos durant els darrers 12 anys sobre el nombre de botigues amb la persiana apujada o abaixada.

I els resultats no eren bons. El recompte mai havia donat un resultat tan decebedor.

Dels 155 locals comercials existents 87 estan en funcionament, el 56%, i 68 tancats, el 44%.

L’evolució d’aquest ampli sector del Centre Històric de Manresa, que té al seu cor la plaça Major, es copsa si es comparen aquestes xifres amb els 114 (74%) de comerços oberts i els 41 (26%) tancats que hi havia quan es va començar a fer, el maig de l’any 2012.

Un any durant el qual els comerciants van posar en marxa el recompte perquè consideraven que anaven mal dades i, com s’ha pogut comprovar, tenien motius per pensar-ho.

Si ens fixem exclusivament amb relació al semestre anterior hi ha hagut dues botigues tancades més que en el recompte realitzat fa 6 mesos.

Si el novembre del 2023 la notícia era que el comerç tancat al sector de la plaça Major i el seu entorn igualava el pitjor registre que hi havia hagut fins aquell moment, en 11 anys i mig, el pas següent ha estat establir un nou rècord d’establiments amb la persiana abaixada just quan es complien 12 anys de l’estadística elaborada pels mateixos comerciants.