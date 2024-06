Demanen 15 anys de presó a un manresà per abusar sexualment d'una nena de 4 anys

Un bagenc s'enfronta a 15 anys de presó per haver abusat sexualment de la filla de 4 anys d'una parella amb qui mantenia una relació d'amistat a Manresa. Segons l'escrit de la fiscalia, els fets van tenir lloc durant l'estiu de 2011 o 2012, quan l'acusat solia quedar-se a la casa on residia la nena mentre els seus pares no hi eren. La menor va denunciar els fets el setembre de 2020, quan tenia 13 anys, per reclamar pels danys morals que va patir, els quals li han causat una simptomatologia posttraumàtica i malestar emocional. El judici tindrà lloc a l'Audiència de Barcelona el pròxim dimecres, 26 de juny.

Com consta al document de l'acusació, l'home, que actualment té 44 anys, va abusar sexualment en múltiples vegades de la filla d'uns amics seus. Les agressions van tenir lloc durant els tres mesos d'un estiu en què es quedava a casa seva a les tardes per tenir cura de la nena i també del seu germà, també menor, ja que els pares treballaven. Aprofitant que el noi se solia trobar «absort jugant a videojocs», solia portar «agafada de la mà» la seva germana a una altra habitació del domicili, on cometia les agressions. Els abusos van acabar quan la mare dels dos nens va canviar el seu torn de treball per poder quedar-se a casa a les tardes.

En les repetides agressions l'acusat hauria agredit la menor arribant, fins i tot, a la penetració. En alguna de les ocasions, després de cometre aquests abusos l'havia dutxat i vestit de nou i, en altres, simplement l'havia tornat a vestir. Seguidament, la solia portar al menjador del domicili, on li «comminava» que guardés en secret els actes als quals l'havia sotmès minuts abans.

A conseqüència d'aquests actes, la menor ha patit una simptomatologia posttraumàtica i malestar emocional, que li provocaven la «intrusió de records i somnis angoixants recurrents i involuntaris». Unes seqüeles que, encara avui dia, segons l'escrit, continua patint i li generen importants «interferències en la seva vida quotidiana».

Al bagenc se l'acusa del delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys i la fiscalia li demana un total de 15 anys de presó amb l'accessòria d'inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna i de 10 anys de llibertat vigilada. A més, hauria de pagar 28.000 euros a la víctima com a indemnització pels símptomes posttraumàtics i perjudicis morals que li ha causat a la víctima. També se li demana la inhabilitació dels seus drets de la pàtria potestat, tutela, guarda o acolliment per un període de 10 anys i una pena d'inhabilitació especial per evitar que pugui exercir en qualsevol professió, ofici o activitats que comportin el contacte amb persones menors d'edat en un temps superior a 20 anys a la duració de la condemna de presó.