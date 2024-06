Més de 400 joves de Manresa prenen part en un projecte contra el racisme

Més de 400 alumnes dels instituts Lluís de Peguera i de Cal Gravat de Manresa han participat aquest curs en una iniciativa per elaborar vídeos a favor d’una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis racistes.

La proposta va sorgir de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, que la va posar en marxa coincidint amb el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau.

La idea ha permès als alumnes a reflexionar sobre la diversitat i la construcció de la pau i la justícia social, un treball que va finalitzar amb la gravació de vídeos curts que conviden a la reflexió i proposen transformar la comunicació per una cultura de la pau. Les càpsules es poden veure al canal de Youtube de l'Ajuntament de Manresa.

El projecte titulat La mirada de l'enAmic va comptar amb la participació de més de 400 alumnes de quart d’ESO i de primer de Batxillerat dels instituts Lluís de Peguera i de Cal Gravat.

Mitjançant diferents dinàmiques a l’aula, els joves participants van analitzar críticament com el llenguatge col·loquial, mitjans de comunicació i les xarxes socials generen estereotips i prejudicis envers la diversitat cultural que no només posen límits a mirades amistoses i solidàries entre pobles, sinó que fomenten discursos de por i odi. Després de la reflexió, es va convidar a transformar la comunicació per tal de construir una mirada respectuosa, empàtica i de pau cap a la diversitat.

En una trobada posterior, joves representants de cada grup participant van cloure el projecte amb la creació dels vídeos curts que aporten propostes per una comunicació compromesa amb la transformació social dels estereotips racistes cap a persones del sud global i contribuir, així, a una cultura de la pau.