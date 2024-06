Junts mostra "preocupació" per la marxa de manresans a viure fora de la ciutat

El grup municipal de Junts per Manresa ha mostrat la seva "preocupació" pel que considera que és un elevat nombre de manresans que marxen a viure fora de la ciutat.

El president de la formació, Ramon Bacardit, va demanar en roda de premsa que el govern de Manresa encarregui de forma urgent a la FUB l’elaboració d’un estudi socioeconòmic que determini els motius pels quals la ciutat pateix una pèrdua continuada de ciutadans que decideixen optar per anar a viure a altres indrets de la comarca o del país. La petició prendrà forma de moció que es debatrà al ple municipal del mes de juny, que se celebra el dijous dia 20.

Sol·licita que el resultat d’aquest estudi sigui presentat públicament en un termini màxim de 6 mesos. Manresa ha passat per primer cop dels 80.000 habitants.

Bacardit va dir que l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem hauria de compartir la preocupació de Junts sobre aquest tema.

Bacardit va afirmar que de 3.072 manresans que l'any passat van marxar a viure fora de la ciutat més de la meitat "han deixat la ciutat per anar a viure a pobles del voltant, de la comarca o a l'àrea metropolitana" i considera necessari que un estudi "desgrani els motius".

Des del seu punt de vista, "els manresans que marxen a viure a l'àrea metropolitana majoritàriament ho fan per motius laborals" mentre els que s'empadronen a poblacions del voltant de la ciutat van a la recerca de "millor qualitat de vida".

Alternatives als plataners

Junts demanarà en una altra moció que el govern de Manresa encarregui un estudi extern als millors especialistes en la matèria, per identificar espècies alternatives als plataners que aportin els beneficis d'aquests arbres (com l'ombra i els beneficis ambientals) però que redueixin els aspectes negatius com les arrels invasives i la floració que provoca al·lèrgies i partícules en suspensió a l’aire.

També voldria que el resultat d’aquest estudi sigui presentat públicament en un termini màxim de 6 mesos.