La Llar Sant Joan de Déu de Manresa millora els espais per donar més autonomia a les persones ateses

La Llar Sant Joan de Déu de Manresa, equipament de la Fundació Germà Tomàs Canet on es porten a terme diferents programes adreçats a persones en situació de vulnerabilitat, estrena nous espais després de la reforma que s’hi ha portat a terme al llarg dels darrers mesos.

El canvi més rellevant és que les persones ateses al Programa d'Atenció de Persones Refugiades passaran d'un model residencial de dormitoris amb espais comuns a viure en apartaments. D'aquesta manera, es vol fomentar la seva autonomia, millorar la seva comoditat i fer-les protagonistes del seu procés de recuperació.

Amb aquesta remodelació, la Llar Sant Joan de Déu es converteix en un espai de referència a la Catalunya Central per a l’atenció personalitzada al servei de la inclusió social. S’ha buscat que els nous espais siguin de qualitat, acollidors i confortables, de manera que les persones ateses puguin sentir-se tranquil·les, acollides i respectades.

Fins ara, la Llar Sant Joan de Déu s’organitzava amb dormitoris i espais i serveis comuns (menjador, bugaderia, etc.). Però això suposava una limitació a l’hora de promoure l’autonomia i l’apoderament de les persones i famílies acollides, ja que aquestes s’havien d’adaptar als ritmes organitzatius de la Llar. És per això que es va plantejar crear espais amb banys i cuina, de diferents mides, que permetin a les famílies acollides viure com ho farien en un pis i organitzar elles mateixes el seu ritme de vida.

Amb la remodelació, els nous espais inclouen 9 apartaments d'una habitació, 2 de dues habitacions i 2 de tres habitacions, a més d'una bugaderia d'autoservei. A banda, es mantenen habitacions dormitori amb serveis de banys i menjador comuns, perquè el finançament obtingut ha permès la remodelació d’una part dels espais, no la totalitat.

Una de les dependències reformades / Catpress

Un espai més sostenible i obert al barri

S’han aprofitat les obres per millorar la sostenibilitat de l’edifici i la seva eficiència energètica. Concretament, s’han substituït les finestres, s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a la teulada i s’ha posat en marxa un sistema de climatització per aerotèrmia més eficient i sostenible. També s’han portat a terme diferents accions per millorar l’accessibilitat del centre.

Amb l’objectiu de facilitar la interrelació de les persones que viuen a la Llar amb el veïnat i afavorir la seva integració social, en un futur pròxim s’obriran al barri els jardins de la Llar, que compten amb zones verdes i un espai de parc infantil.

La inversió total d'aquesta reforma ha estat de quasi dos milions d’euros: 1.261.264,96 euros atorgats pels Fons Europeu Next Generation i pel Pla de Recuperació Transformació i Resiliència del Govern de España, 614.575,50 euros de fons propis de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu i 68.918,87 euros d'altres finançadors.

Visita institucional per presentar la reforma

La reforma s’ha presentat aquest matí en una visita institucional a la qual han participat representants de la Fundació Germà Tomàs Canet, de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, de l’Ajuntament de Manresa i de la Generalitat de Catalunya.

La directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna M. Prats, ha dit que el nou espai “és un pas endavant que permetrà oferir un millor acompanyament a les persones acollides”. El director de la Unitat Territorial UTI de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Emili Bargalló, ha destacat que el projecte posa al centre el concepte d’hospitalitat, al voltant del qual es desplega tota la tasca que porta a terme l’Orde.

Per part de la Generalitat de Catalunya hi eren presents Mireia Vall, directora general de Serveis Socials, que ha posat en relleu els recursos de què disposa Manresa per l’atenció a persones vulnerables i ha dit que la ciutat “és un exemple de lideratge en aquest sentit”, i Eunice Romero, directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme, que ha dit que “és important celebrar aquest nou equipament en un moment en què el context no acompanya”.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha dit que el projecte “encaixa amb els valors que tenim com a ciutat, som una ciutat acollidora”. Ha tancat el torn de parlaments Salvador Maneu, president de la Fundació Germà Tomàs Canet, que ha destacat la importància “d’humanitzar els espais i posar-los als serveis de les persones”.

Durant els dies vinents les primeres famílies s'instal·laran als nous espais.

La Llar Sant Joan de Déu

La Llar Sant Joan de Déu se situa a l’antic Convent de les Saleses de Manresa i compta amb programes i serveis dirigits a col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió. Entre ells s’hi troben el Programa d’Atenció de Persones Refugiades, que durant el 2023 va atendre i acompanyar més de 400 persones de 26 nacionalitats diferents; el Centre Residencial d’Emergències Socials, un servei concertat amb l’Ajuntament de Manresa que dona suport a famílies i persones que es troben en situació de sense llar de manera sobrevinguda; el servei de Dutxes i Bugaderia Socials, que atén les necessitats d’higiene de les persones que ho necessiten, i la Unitat Dependent del Bages, que ofereix residència i suport a la integració sociolaboral a les persones en tercer grau de tractament penitenciari.

Fundació Germà Tomàs Canet

La Fundació Germà Tomàs Canet és una entitat sense ànim de lucre nascuda l'any 1989 per iniciativa de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que acompanya a persones que es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Amb més de dues mil persones ateses cada any, la Fundació està consolidada i té seus a les localitats de Sant Boi de Llobregat, Barcelona, Lleida i Manresa, gestionant diferents programes i recursos al servei de les persones més vulnerables.