Manresa obre una línia d’ajuts per rehabilitar comerços històrics i edificis d’alt valor patrimonial

Manresa compta amb més de 420 elements que formen part del patrimoni històric protegit. No tan sols la basílica de la Seu o el Pont Vell, per posar uns exemples, sinó també les construccions modernistes del Passeig o bé l’edifici de Can Jorba, un dels pocs d’art déco que hi ha a Catalunya. Mantenir-los o rehabilitar-los és costós precisament pel seu valor patrimonial. Per això l’Ajuntament de Manresa ha anunciat que incrementarà de 25.000 a 145.000 euros els ajuts per millorar el patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de la ciutat.

Aquest patrimoni «forma part de la nostra essència, els que ens dona personalitat. És la imatge de la ciutat», ha assegurat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, a la presentació de la iniciativa que aquest dijous haurà d’aprovar al ple de l’Ajuntament. L’ha acompanyat el regidor d’urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia.

Per primer cop la iniciativa inclou ajudes específiques per a comerços històrics i edificis d’alt valor patrimonial. D’aquesta forma els ajuts es dividiran en tres línies. Una per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial, igual que fins ara.

Les novetats

Una segona línia, que s’incorpora per primer cop, destinada a béns catalogats com a Bé d’Interès Nacional i Bé d’Interès Local, per a iniciatives de certa magnitud. S’escollirà un sol projecte de més de 75.000 euros i es concedirà un màxim del 50% del cost de la intervenció. D’aquesta forma l’ajut no es trosseja ni es minimitza, i «esperem que sigui una empenta per esperonar els propietaris a afrontar obres», ha dit Aloy. Segons l'alcalde, «quan una propietat té un edifici d’alt valor patrimonial i està protegit, les condicions per rehabilitar-lo, també són més estrictes i, per tant, costoses. L’administració hem de facilitar que aquestes intervencions puguin tenir un acompanyament». En aquest cas un suport econòmic.

L’altra novetat és una tercera línia d’ajuts a comerços històrics. No per incentivar la part purament comercial, sinó per preservar aquests espais patrimonials singulars, que són bàsicament al Centre Històric, per garantir la seva continuïtat. També es triarà un sol projecte amb un cost màxim de 60.000 euros i la subvenció pot arribar al 70%.