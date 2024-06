La Policia Local intensificarà els controls de droga i alcoholèmia per Sant Joan a Manresa

La Policia Local de Manresa, juntament amb el Servei Català de Trànsit, inicia avui una campanya específica de controls de droga i alcoholèmia. Aquesta campanya suposa intensificar els controls d’aquest tipus que ja es fan de forma habitual. L’increment de controls s’allargarà fins al pròxim 25 de juny, de manera que es veurà reflectit durant la nit de la revetlla de Sant Joan.

La intensificació consistirà a establir sis punts de control dinàmics diaris a diferents indrets de la ciutat. També es prestarà una especial atenció a qui condueixi vehicles de dues rodes, inclosos els patinets elèctrics, menors d’edat, novells i professionals, entre d’altres.

A més de les proves que es realitzin en els punts programats, també es faran testos d’alcoholèmia i si s’escau de drogues, a tothom qui estigui implicat en accidents de circulació. També es faran a aquelles persones que siguin denunciades per infraccions de caràcter greu o molt greu.

La taxa d’alcoholèmia límit per a les persones que condueixen, a escala general, és de 0,25 mg/l en aire expirat. Aquesta taxa queda reduïda a 0,15 mg/l en aire expirat per a persones que fa menys de dos anys que tenen el permís de conduir i per a professionals del volant. Cal recordar, però, que l’única taxa realment segura és la de 0,0, de forma que el millor és evitar conduir després d’haver ingerit qualsevol quantitat d’alcohol.

Recomanacions per una revetlla segura

Amb motiu de la proximitat de les revetlles de Sant Joan, Sant Pere i Sant Jaume, els pròxims dies 24 i 29 de juny, i 25 de juliol, respectivament, l’Ajuntament de Manresa, a través d’un ban de l’alcalde de la ciutat, Marc Aloy Guàrdia, estableix una sèrie de condicions, recomanacions i consells per minimitzar els riscos de l’encesa de les fogueres i l’ús dels productes pirotècnics.

No s’autoritzaran fogueres en terrenys situats a menys de 500 metres de zones arbrades o a menys de 15 metres de les façanes, vehicles aparcats, de pals i línies de conducció aèria de serveis o subministraments i qualsevol mena de mobiliari urbà. Les fogueres que es facin durant la revetlla, amb prèvia autorització, s’hauran de situar en una superfície empedrada o asfaltada, amb una capa protectora a sota de sorra de 20 cm i sempre deixant espai obert pe al pas de vehicles d’urgència.

Pel que fa a la utilització de petards, els productes es divideixen en tres categories: artificis de pirotècnia de risc baix (s’estableix que l’edat mínima per adquirir-los i usar-los és de 12 anys), de risc mitjà (s’estableix que l’edat mínima és de 16 anys) i de risc alt (s’estableix que l’edat mínima per utilitzar-los és de 18 anys). L’Ajuntament adverteix que les persones que manipulin productes pirotècnics hauran de prendre les mesures adients per tal d’evitar danys, tant a les persones com als béns municipals i privats i dona consells als veïns.

Afectació de trànsit per la Revetlla infantil sense petards, diumenge

El pròxim diumenge, 23 de juny, se celebrarà la 25a Revetlla infantil sense petards. Per aquest motiu, de les 16 a les 22 hores es tallarà el trànsit de vehicles autoritzats per la plaça Major. Els vehicles que circulin per carrer Sobrerroca es desviaran per carrer Passatge Amics en direcció al carrer del Carme.