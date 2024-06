Bronca al ple de Manresa pel fet que Junts parli de "substitució" i "èxode" de manresans

Batussa dialèctica en tota regla durant el debat de la moció presentada per Junts perquè es faci un estudi que determini les causes de la marxa de manresans a viure fora de la ciutat en un nombre que el grup polític d'oposició considera excessiu. El fet que Junts utilitzés en la seva moció el terme "substitució" poblacional i en el seu argumentari també el d'"èxode" ha provocat una irada reacció per part del govern i del grup d'oposició Fem.

Jordi Trapé, de Fem, ha acusat Ramon Bacardí, de Junts, d'atiar l'odi fent servir "terminologia d'extrema dreta". Trapé l'ha acusat de reaccionari, de manipular dades, de llançar sospites irresponsablement. També de "fomentar el racisme". La ironia, per a Trapé, era que la no rehabilitació del Centre Històric o la segregació escolar a causa de la manca de mitjans dels centres educatius eren dos exemples del resultat de les polítiques de Junts a Manresa i al país.

Per part del govern, Pol Huguet ha acusat Bacardit de manipulador i d'utilitzar conceptes d'extrema dreta, opinió que ha compartit el president del grup del PSC, Anjo Valentí.

El republicà Pol Huguet ha qualificat l'argumentari de Bacardit d'"infecte". L'ha acusat d'intoxicació i incitar a l'odi.

Bacardit ha contraatacat davant el que ha dit que eren "bestieses", "difamacions corals", "mentides" i "insults".