S’inicien els treballs per fer el col·lector que ha de recollir les aigües pluvials del polígon del Pont Nou II de Manresa

En el marc de les obres d’urbanització en curs del nou polígon industrial del Pont Nou II, l'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs de construcció del nou col·lector que ha de conduir les aigües pluvials del nou polígon fins al riu. La canonada es farà al vial d’accés a la zona esportiva del Congost, situat entre la pista d’atletisme i el cementiri.

Les obres tenen una durada de dos mesos i mig. A partir del 25 de juny s'ocuparà el carril de circulació de la carretera Sant Joan en direcció a Sant Joan de Vilatorrada i es donarà pas alternatiu als vehicles mitjançant semàfors d’obra. A partir del 2 de juliol, s’ocuparà el carril de circulació de la carretera de Sant Joan en direcció Manresa, mantenint també la regulació del trànsit amb semàfors, i es tallarà el vial d’accés a la zona esportiva. L’entrada i la sortida a l’aparcament del complex esportiu i del pavelló del Nou Congost es farà per l’accés provisional que s’ha habilitat paral·lel a la via del tren amb entrada per l’estadi municipal de futbol.

168.000 m2 més de sòl industrial

El desenvolupament del polígon del Pont Nou II ha de dotar la ciutat de 168.000 metres quadrats més de sòl industrial, repartits en un total de 20 parcel·les d’entre 3.000 i 24.000 metres quadrats, amb la possibilitat de poder-se agrupar i preparades per poder acollir grans empreses. L’import total de l’operació urbanística és de prop de 20 milions d’euros (IVA inclòs).

El projecte inclou una nova avinguda que ordenarà tot el sector i millorarà la mobilitat de la zona esportiva del Congost, i que esdevindrà una nova porta d’entrada a la ciutat. Enllaçarà l’eix Transversal (des de l’actual rotonda d’accés a Sant Joan de Vilatorrada) amb la carretera de Sant Joan, a l’altura del pont del Gas. Aquest nou vial travessarà el nou polígon i passarà per darrere del pavelló del Nou Congost, el camp de beisbol i l’estadi municipal de futbol.

L’actuació també preveu zona per a equipaments i una nova zona verda, just al voltant del nou accés des de l’eix Transversal, on també es farà un aparcament amb 124 places, que s’afegeixen a les 470 que es generaran amb la creació dels nous carrers que vertebraran el polígon.