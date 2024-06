Últims dies per inscriure’s a la Universitat Catalana d’Estiu que se celebra a Manresa

La setmana vinent, del 27 al 29 de juny, se celebrarà a Manresa la sisena edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). Les inscripcions per participar-hi continuen obertes.

L’edició d’enguany porta per títol "La demografia que ens espera". El programa, que es pot consultar íntegrament a la web de la UCE, consta de tres blocs i les inscripcions es poden realitzar per a tots tres, o de forma separada per a cadascun d'ells.

També hi ha la possibilitat d'adquirir una entrada per participar en la visita guiada al Museu del Barroc de Catalunya-Museu de Manresa que es farà el divendres 28 de juny al vespre, i reservar una invitació per veure l'obra d’Àngel Guimerà, Passió i Dones, que es representarà al Teatre Conservatori el dijous 27 al vespre.

Les inscripcions es poden fer a la web del teatre Kursaal, i hi ha diferents modalitats que van des del 10 euros fins als 29,60.

Canvi d'ubicació

Aquest any, la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa canvia d'ubicació i se celebrarà a l'Espai Plana de l'Om. Comptarà amb la participació d'una trentena de professionals de diferents àmbits (acadèmics, electes locals, periodistes i tècnics qualificats, entre d'altres) que a través d'una desena de ponències i des de diferents mirades abordaran els nous reptes demogràfics.

Al final de cada jornada es farà una taula rodona sobre aspectes rellevants de la temàtica escollida.

Cantata juvenil

El programa de la Universitat catalana d’Estiu també inclou, el dissabte 29 de juny al vespre, la cantata juvenil El jove Anselm Clavé amb l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Música de Manresa, alumnes de cant del Conservatori i de les escoles de música de Navarcles, Sant Fruitós, Santa Maria d'Oló, Sant Vicenç de Castellet, Sallent, Olesa i Esparreguera. Serà a les 8 del vespre, al teatre Kursaal.

La UCE té per objectiu ampliar coneixements i debatre opinions en benefici d'una formació continuada centrada en les problemàtiques que afecten l'àmbit català. A Manresa es realitza amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i Gest! Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori.