Unes obres a la biblioteca del Casino tallaran el trànsit del lateral del Passeig aquest divendres

Els vehicles no podran circular aquest divendres al matí i fins a primera hora de la tarda per un lateral del Passeig Pere III de Manresa per treballs de manteniment a la biblioteca del Casino.

Segons informa l'Ajuntament, el tall es produirà des de les 11:30 a les 15 hores i afectarà la circulació del lateral que fa costat amb l'edifici, tot i que es mantindrà l'accés i sortida de guals des de l'extrem del vial. Les obres de reparació de la coberta central de l'edifici implicaran la implantació d'un camió grual al Passeig.

Els treballs consisteixen en la neteja de canals i substitució de teules trencades a la coberta del cos central del Casino.