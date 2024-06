Les Jornades d'Ampans apleguen 400 professionals de tots els serveis

Ampans ha celebrat una nova edició de les jornades anuals, que enguany han arribat a la dinovena edició, amb un programa desplegat durant tota una setmana amb activitats de caràcter formatiu, lúdic i esportiu que han compartit els professionals de tots els centres i serveis de l’entitat. Per segon any consecutiu, les jornades s'han emmarcat en el pla "Som comunitat. Salut i benestar".

Una de les activitats durant les jornades amb els professionals de l'entitat / Arxiu particular

Quatre-cents professionals han participat en un programa, amb formacions, tallers i experiències de caràcter transversal, que s’ha dedicat molt específicament a cuidar la salut i el benestar de les persones que hi treballen, i a implantar eines i recursos que es desplegaran al llarg de tot el curs a l’entorn del pla esmentat.

El pla és una proposta per a tot el personal de la fundació, que engloba sis àmbits d’actuació: física, emocional, mediambiental, social, nutricional i financera, que vol aportar valor tant a nivell individual com col·lectiu a tots els professionals que hi treballen, amb una programació estable d’activitats i formacions que van més enllà dels recursos necessaris que acompanyen en el desenvolupament de la tasca professional.

Participació d'experts en diversos àmbits

Les jornades d'Ampans han comptat amb experts en diversos dels àmbits que engloba, des d’intel·ligència emocional, a ambiental i nutricional, amb la col·laboració de l’equip del coach Pep Martinex, Aigües de Manresa, 4 Cantonades, Dieteticanutrició i Atemps, entre altres; i activitats físiques com pilates, spinning o High Intensity Training (HIT) amb la col·laboració del Cube. Totes les sessions s’han fet presencials i algunes també en streaming per arribar al màxim de professionals i serveis d’Ampans de forma simultània.

Les Jornades es van cloure amb una activitat de Teambuilding entre els equips d'Ampans i amb el tradicional sopar d’estiu a Comabella (Santpedor).

El pla “Som Comunitat. Salut i benestar” en el qual s’han emmarcat les jornades, continuarà a partir d’ara amb el desenvolupament del programa d’activitats previst per al nou curs 2024-2025 en tots els centres i serveis de l’entitat.