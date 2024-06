El treball en xarxa i la transformació tecnològica, temes centrals de les Jornades Althaia

Uns 500 professionals de la Fundació Althaia van participar aquest dijous en les 8es Jornades de la institució, un esdeveniment per compartir coneixements, experiències i projectes de futur. Sota el lema “Innovem per avançar”, l’edició d’aquest any va tornar a posar de manifest la implicació dels professionals per seguir impulsant projectes que permetin aplicar noves metodologies de treball, avançar en la recerca i millorar la qualitat assistencial.

En el decurs de les jornades es van presentar un total de 45 treballs entre comunicacions orals i vídeos, que es van agrupar en tres grans temàtiques. Per una banda, el treball en xarxa, tant entre professionals com amb altres institucions sanitàries i també organitzacions del territori. L’aposta pel treball en xarxa, que a Althaia ve de lluny, situa la interdisciplinarietat com a eina clau per abordar necessitats complexes i millorar la qualitat de l’atenció.

La segona temàtica va ser la transformació de la institució, tant tecnològica com metodològica, que està millorant els processos assistencials. Per últim, els projectes de futur, que ajudaran la institució a mantenir-se a l’avantguarda de la innovació en el sector de la salut.

A més, s’hi van exposar 66 treballs en format pòster que van despertar molt interès per part dels assistents durant tota la jornada.

Els treballs exposats, de gran qualitat, feien referència a aspectes molt diversos del dia a dia de la institució, des de tècniques i procediments assistencials fins a innovacions tecnològiques, noves formes d’atenció, gestió i organització, entre d’altres. Així, els assistents van poder conèixer la implantació de la cirurgia robòtica a la institució, la simulació, el funcionament del call center, els projectes d’experiència pacient, diferents aspectes de l’àmbit de la Salut Mental, l’avaluació de la qualitat, la prevenció de riscos laborals, les accions per a la millora de la sostenibilitat i el medi ambient, el projecte de recerca europeu per a la detecció precoç del càncer de pròstata i la incorporació del fisioterapeuta a l’Atenció Primària d’Althaia, entre molts d’altres projectes i experiències.

Una trobada biennal per promoure el coneixement

Les Jornades Althaia, que se celebren cada dos anys, són un esdeveniment de vital importància per promoure el coneixement i debatre sobre diferents projectes i experiències, alhora que contribueixen en el bon clima de treball, factor que reverteix positivament en l’atenció a les persones. A la vegada, són una celebració del compromís dels professionals de la institució en diversos àmbits. Per una banda, compromís amb la innovació i l’excel·lència en la pràctica diària i amb el treball compartit i en equip. Per l’altra, compromís amb les persones, que permet identificar un model de treball propi dels professionals d’Althaia.